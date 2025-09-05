Directo y claro: Jean Ferrari pone en duda continuidad de Óscar Ibáñez como DT de Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 tras la derrota sufrida por 3-0 ante Uruguay en Montevideo. Rodrigo Aguirre, Giorgian Da Arrascaeta y Federico Viñas fueron los autores de goles de la 'Celeste', que superó ampliamente al combinado nacional dirigido por Óscar Ibáñez.

En esa coyuntura, Jean Ferrari en su cargo de director general de fútbol de la FPF dio su análisis del compromiso y dejó en claro que no puede ratificar a Óscar Ibáñez como seleccionador de Perú tras el final de las Eliminatorias.

“Hay amistosos, yo no puedo adelantar una opinión hoy con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso, y el proceso termina el día martes (9 de septiembre)”, respondió Jean Ferrari en Montevideo.

“He estado en una etapa de análisis, de observación básicamente, y bueno, definitivamente hoy el resultado golpea, que fastidia evidentemente, pero bueno, también hay que ver el otro lado, se está terminando un proceso donde yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, y donde si bien se termina, lo que te está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Así que es una buena oportunidad para ver qué cosas se han hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes porque hay mucho por corregir y esa justamente va a ser mi tarea", agregó.

Ibáñez asumió el cargo de seleccionador de la bicolor tras la salida del uruguayo Jorge Fossati por malos resultados.

Perú cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas recibiendo a Paraguay. En noviembre jugará contra Rusia y Chile amistosos internacionales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El partido entre Perú vs Colombia se disputará este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional en Lima. El recinto tiene capacidad para 43.086 espectadores.

Perú se ubica en el noveno lugar de Eliminatorias