Paolo Guerrero reafirma que ante Argentina ha sido “probablemente” su último partido con Perú: "La selección necesita nueva gente"

La Selección Peruana parece haber quedado en el pasado para Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima reafirmó que ante Argentina “probablemente” ha sido su último partido con la Bicolor.

En conversación con los medios de comunicación, el goleador histórico del combinado nacional reafirmó lo dicho en noviembre pasado, donde indicó que pudo haber jugado su último partido con Perú. Agregó, además, que es momento de darle la oportunidad de darle chance a los más jóvenes.

"Ya lo dije, ya lo hablé. No quiero hablar más al respecto. Seguramente hice mi último partido en Argentina. Ahora yo estoy en Alianza, preparándome, queriendo hacer un gran torneo, un gran campeonato, para eso me estoy preparando", indicó en un primer momento.

"La selección necesita gente nueva, caras nuevas, jóvenes, lo que la gente pide. La gente pide nuevos jugadores, nuevos procesos y démosle la oportunidad a los jóvenes y todos poner un granito de arena para apoyar a la selección como hinchas que somos", complementó.

Paolo Guerrero sobre la inminente salida de Jorge Fossati

Por otro lado, al ser consultado sobre la inminente salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana, indicó que no está al tanto de la noticia, pero no tuvo reparos en destacar el buen profesional y persona que es el técnico uruguayo.

"Al respecto no te puedo hablar porque no estoy al tanto. No sé si está confirmado, si se dio o no se dio. Se viene hablando mucho, pero no sé en qué quedo eso", indicó al inicio.

"Yo puedo decir que es un gran profesional, una gran persona, él y su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo. Por el momento no puedo opinar porque todavía no se ha confirmado nada, pero son grandes profesionales y trabajan mucho", finalizó.

