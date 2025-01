Kevin De Bruyne se acerca a la MLS: ¿qué club avanza conversaciones para tener al crack del City?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La MLS 2025 está pactada a empezar en el mes de febrero y tendrá una gran novedad. Y es que debutará la franquicia del San Diego FC.

Este elenco del San Diego FC, del estado de California, ya tiene asegurados los fichajes de Hirving 'Chucky' Lozano, Tomás Ángel, Paddy McNair y Alex Mighten. Sin embargo, uno que podría llegar en el mediano plazo es el volante belga Kevin De Bruyne, quien juega en el Manchester City.

Así lo da cuenta The Athletic. El citado medio inglés reporta que las conversaciones entre De Bruyne y este elenco se han intensificado en las últimas semanas y que todo va viento en popa.

Kevin De Bruyne lo ha ganado todo en el Manchester City. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM VAUGHAN

Kevin De Bruyne en la mira de San Diego FC

Hay que tener en cuenta que el contrato del internacional con la Selección de Bélgica en el club 'ciudadano' va hasta mediados del presente año y que, de momento, no hay visos que renueve.

De llegar a un buen entendimiento entre ambas partes, su llegada recién se daría para la mitad de la temporada del fútbol norteamericano. En tierras inglesas descartan que el también exmediocampista del Chelsea y Wolfsburgo deje el City en el mes de enero.

En lo que va de la campaña en la Premier League, Kevin De Bruyne ha jugado 825 minutos en el elenco de Pep Guardiola. Tiene dos goles y si tomamos en cuenta la Champions, el volante tiene 164 minutos en cancha.

Por su parte, la dirigencia del San Diego FC cerró la incorporación del defensa argentino Franco Negri. Llega procedente del Inter Miami.

¿Cuáles serán los equipos que jugarán la MLS en 2025?

En la Conferencia Este se encuentran Atlanta United, Chicago Fire, FC Cincinnati, Charlotte FC, Columbus Crew, DC United, Inter Miami, CF Montreal, Nashville SC, New England Revolution, New York City, New York RB, Orlando City, Philadelphia Union y Toronto FC.

Del otro lado, en el Oeste están Austin FC, Colorado Rapids, FC Dallas, Houston Dynamo, LA Galaxy, Los Angeles FC (vigentes campeones), Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, San José Earthquakes, Seattle Sounders, St. Louis City SC, Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps.

