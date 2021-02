Paolo Guerrero no juega desde agosto del 2020 | Fuente: SC Internacional

Sin novedades de cambios respecto a las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el calendario de la Selección Peruana se mantiene apuntando hacia marzo con los duelos frente a Bolivia y Venezuela, para los cuales la gran incógnita es la presencia de Paolo Guerrero.

El capitán de la ‘bicolor’ sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha en agosto del 2020 y actualmente está en parte final de su recuperación, donde ya se integra a los trabajos colectivos en el SC Internacional.

A pesar de los meses sin actividad oficial, el nivel del delantero es muy considerado por el comando técnico de Ricardo Gareca, lo que le deja una puerta abierta para su convocatoria. Por su parte, Inter desea llevarlo poco a poco, incluyéndolo a algunos compromisos de la parte final del Brasileirao.

Al respecto, su hermano y exseleccionado nacional, Julio Rivera, señaló que le recomendó al ‘Depredador’ esperar lo máximo posible para recuperarse de la mejor manera.

"Hablé con él, anímicamente está muy bien, mentalmente es muy fuerte y ya entra esta semana a entrenar con todo el equipo. Esperemos que pueda llegar (a las Eliminatorias), pero yo también he sido futbolista y le recomendé que si no está al 100% mejor no juegue, tenemos que pensar que Paolo ya no es un chiquillo, tiene 37 años y de repente por apresurarse se vuelve a lesionar y se va a perjudicar”, dijo en ‘Negrini lo sabe’ de Ovación.

Durante la semana pasada, Paolo Guerrero recibió en Brasil la visita de Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección, quien ve de forma óptima su evolución.