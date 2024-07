Paolo Guerrero y el sistema de juego de Jorge Fossati: ¿qué dijo el capitán de la Selección Peruana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana no tuvo una buena Copa América. El cuadro de Jorge Fossati sumó un solo punto en su grupo y no pudo anotar goles, situación inexplicable para un equipo que estaba acostumbrado a pasar de ronda sin problemas.

Uno de los principales motivos de esta mala actuación sería —según un sector de los hinchas— el sistema de juego. Ante ello, el delantero nacional Paolo Guerrero indicó que si el técnico quiere jugar de esa manera (3-5-2), el jugador debe adaptarse a lo que pide.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el Depredador aseveró que él, personalmente, se acopla a lo que le pide su entrenador. Es más, explicó qué es lo que Jorge Fossati le ha solicitado cada vez que ha entrado al campo de juego.

"Te soy sincero, como jugador, te lo digo personalmente, trato de acoplarme a lo que el profesor me pide, independientemente del sistema o características de juego", indicó en un primer momento.

"Por ejemplo, no soy un jugador nueve fijo, pero el profe, todas las veces que entré, quería que sea nueve. Traté de quedarme y moverme por ahí. Soy un jugador que trata de hacer lo que el entrenador le pide", complementó.

"Después, hablarte del sistema de juego, si el profesor quiere jugar así, el jugador quiere adaptarse a lo que el profesor pide. Es lo único que te puedo decir al respecto", finalizó.

Paolo Guerrero en exclusiva con RPP Deportes sobre el sistema de juego de Jorge Fossati. | Fuente: RPP

Paolo Guerrero sobre Jorge Fossati: "Estamos a muerte con el profe"

Por otro lado, en Fútbol como cancha de RPP, Paolo Guerrero también indicó que el equipo se siente a gusto con Jorge Fossati y que tienen confianza en su trabajo.

"De hecho, con el profe ya lo hemos hablado y conversado varias veces. Todos mis compañeros se sienten a gusto con el profe, más allá de que las cosas no hayan sido como uno las esperaba. Tenemos la confianza del profe", indicó en un inicio.

"El profe trabaja mucho para estar conectados con el sistema de juego que quiere. Tratamos de hacer lo que el profe pide dentro del campo. Este tiempo que hemos estado juntos, el profe ha trabajado mucho en ese aspecto, el sistema, la función de cada jugador, complementó.

Luego, dijo sentirse frustrado por no haber convertido goles porque "todos los delanteros viven de goles". "Eso me hace mucho ruido, porque todo delantero vive de goles, como delantero, no poder anotar, a mí me llena de frustración, y no poder ganar. No me gusta perder, no me gusta empatar, quiero ganar, y no haber podido ganar y no anotar goles, ya imagínense en mi cabeza. Estoy muy triste", finalizó.