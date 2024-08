Julio 'Coyote' Rivera: "Paolo Guerrero se va a retirar en Alianza Lima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero podría desvincularse de César Vallejo, si es que la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resuelve a favor del delantero el caso presentado.

En esa línea, Julio 'Coyote' Rivera aseguró que su hermano, Paolo Guerrero, volverá pronto a las canchas y que seguramente su último club antes del retiro será Alianza Lima.

"Yo sé que él se va a retirar en Alianza, porque su corazón es aliancista, al igual que toda la familia, pero yo soy de Cristal", señaló el exjugador de Sporting Cristal al programa Con Calle Pablito, en YouTube.

Asimismo, Rivera reveló que él fue la persona que más motivó a Guerrero para que cumpla su contrato con César Vallejo, cuando el delantero de 40 años decidió no jugar.

“Voy a hacer esta revelación: Paolo ya no quería venir a jugar. El que ha sido el precursor ha sido mi persona. Le digo ‘Paolo, nosotros somos de palabra, tenemos que hacerlo’”, manifestó.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Paolo Guerrero para firmar por Alianza Lima?

El cierre de libro de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto 2024 es el próximo 31 de agosto. Es decir, hasta esa fecha Paolo Guerrero podría fichar por un club peruano para lo que resta del Torneo Clausura.

¿Alianza, su próximo destino?

Recordemos que luego de que se conoció la posición de Paolo Guerrero de dejar el César Vallejo, RPP pudo conocer que Alianza Lima se encontraba interesado en fichar al '9', solo en caso logre rescindir su contrato con el equipo que ahora dirige Luis Hernández.

El entrenador blanquiazul Mariano Soso elogió hace unas semanas a Guerrero, aunque no quiso opinar sobre una posible llegada a Alianza debido que aún es jugador de Vallejo.

"No desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano y para Alianza Lima. No necesito describirlo. Es un jugador que evidencia su fundamento en el campo. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y yo no debo expresarme en relación a eso, porque es de conocimiento público su estado", dijo a los medios.