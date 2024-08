César Vallejo se pronuncia tras audiencia en la Cámara de Disputas de la FPF por caso Paolo Guerrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El club César Vallejo emitió un comunicado luego de que se llevara acabo una audiencia en la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde el delantero Paolo Guerrero pretende rescindir el contrato que lo vincula con la institución trujillana antes del 31 de agosto, fecha en que se cierra el libro de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

En ese sentido, Vallejo manifestó que el “procedimiento especial de inscripción del fenecimiento” de la relación contractual entre su área legal “y nuestro jugador Paolo Guerrero” tiene como objetivo “evaluar la solicitud de nuestro jugador para dar por terminado su vínculo laboral con el club”. Esto, añadió, con el fin “de quedar libre para se contratado por otros equipos de fútbol”.

“Cabe destacar que la naturaleza del presente proceso es determinar el fin de la relación contractual, más no las razones del mismo”, se lee en el documento.

Agregó que, por lo tanto, “cualquier discusión sobre las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento será sometida al procedimiento correspondiente”.

Finalmente, la Universidad César Vallejo afirmó que estarán a la espera de la resolución y aseguró que “respetarán y cumplirá con la decisión que tome la Cámara”.

“Posteriormente, analizaremos dicha resolución a fin de tomar las medidas necesarias”, concluyó.

¿Alianza, su próximo destino?

Recordemos que luego que se conoció la posición de Paolo Guerrero de dejar el César Vallejo, RPP pudo conocer que Alianza Lima se encontraba interesado en fichar al '9', solo en caso logre rescindir su contrato con el equipo que ahora dirige Luis Hernández.

El entrenador blanquiazul Mariano Soso elogió hace unas semanas a Guerrero, aunque no quiso opinar sobre una posible llegada a Alianza debido que aún es jugador de Vallejo.

"No desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano y para Alianza Lima. No necesito describirlo. Es un jugador que evidencia su fundamento en el campo. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y yo no debo expresarme en relación a eso, porque es de conocimiento público su estado", dijo a los medios.