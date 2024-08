Fossati cuestionó que clubes se negaran a dar jugadores a la Sub-23 que buscó clasificar a París 2024: "Me dolió bastante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

París 2024 sigue su rumbo y en la final del fútbol masculino chocarán las tiendas de España y Francia. En su camino a la cita olímpica, la Selección Peruana Sub 23 no pudo clasificarse debido a que quedó fuera en fase de grupos del Preolímpico.

Jorge Fossati, director técnico de la selección mayor de Perú, habló de ello en Fútbol como cancha de RPP, exactamente porque los clubes de la Liga 1 se negaron a dar jugadores para el certamen previo a París 2024. El estratega de la bicolor fue claro al respecto.

"Yo, como entrenador, trabajo pensando que voy a estar diez años en la selección. Entonces, me preocupo de la Sub 16 y cómo no voy a estar preocupado que la Sub 20 tuviese todo el apoyo. Cómo me dolió feo, bastante, que no fuera apoyada -no tiene nada que ver el Gobierno en esto- por los clubes la Sub 23 que disputó el Preolímpico. Después estamos con discursos que la selección es de todos y me niegan jugadores. Para que se quedan acá en pretemporada y partido amistoso", dijo Fossati.

Luego, el ahora exDT de Universitario de Deportes habló de las motivaciones de los conjuntos para que no cedan a ciertos futbolistas.

"Si me dices 'tengo tres finales', te entiendo. Pero no seas malo. Si a mí me los hubiesen negado, me hubiese molestado feo. Estamos hablando del futuro. ¿Queremos después que los jugadores salgan por magia? En un Preolímpico, puedo asegurar que en el estadio hay más scouting y representantes que público. Le sacaste al jugador peruano esa vidriería", remarcó.

Por último, Jorge Fossati añadió que "si no cambiamos la mentalidad, después no joroben al técnico que esté en la selección y le pidan por qué no hace la renovación. ¿Qué hacemos? Eso se trabaja desde abajo. Después no pidan milagros".

En otro momento de la conversación, el entrenador del 'equipo de todos' dio cuenta del presente de Renato Tapia, quien no pudo ir a la Copa América 2024.

"Lo de Tapia, que no lo tuvimos en la Copa América, seguimos sin tener noticias. Nos comunicmos con él y estuvo a punto de entrenar con un equipo, pero esto ya pasó hace unos días. Será momento después que tenga un club. Esto tampoco es lineal y todo depende de cada uno, de cada caso", sostuvo.

Además, agregó que "Gianluca Lapadula, por ejemplo, aún no empieza su liga (Serie A). Ni siquiera sabemos si va a seguir en Cagliari. Juega amistosos y el deterioro que se provoque entre fines de junio y ahora es mínimo".

