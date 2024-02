¿Qué le faltó a la Selección Peruana Sub 23? Las conclusiones de Diego Romero tras el Preolímpico

Un triunfo y tres derrotas fue el saldo de la Selección Peruana Sub 23 en el Preolímpico de la categoría. Más allá de que se consiguió ganar a Chile en el debut, el resto de resultados no acompañó. Eso sí, hubo rendimientos individuales dignos de destacar, como los de Erick Noriega y Diego Romero, por mencionar dos.

Este último, justamente, regresó a Universitario de Deportes en la semana previa al clásico y conversó con RPP Noticias no solo sobre este próximo encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, sino también sobre sus conclusiones luego del desempeño de la 'Bicolor' en Venezuela.

"Vuelvo con mucha ilusión (a la 'U'). Aparte, veo al grupo muy bien y creo que poco a poco se ven resultados en la cancha", dijo inicialmente. Si bien prefirió no hablar de favoritismos, consideró que el cuadro crema tiene con qué sumar en el Nacional. "Vamos a darlo todo. Obviamente, quiero que gane la 'U' y espero que sea así", complementó.

Por otro lado, se refirió a su participación en el Preolímpico Sub 23. "(Me dejó) Buenas sensaciones en lo personal y pude confirmar varias cosas. Ahora estoy con muchas más ganas, con mucha más ilusión, me toca seguir trabajando para poder estar en un mejor nivel", afirmó Diego Romero.

Además, contó qué considera que debe mejorar en el trabajo con divisiones menores para poder mejorar el papel de la Selección Peruana a nivel internacional. "Me di cuenta de que se puede competir, pero llega un momento en el que el físico y la fuerza ya no dan. Siempre dije que podíamos, hasta el último, competir, pero, lamentablemente, tenemos que mejorar más en menores en la parte física, en la alimentación, en ser intensos en el juego, porque eso nos va a ayudar más adelante", puntualizó.

Limitación en los mayores de 21 años

En esta edición de la Liga 1 Te Apuesto 2025, los clubes pueden inscribir solo 25 jugadores mayores de 21 años. En el caso de los menores, no hay límite. Sin embargo, el resto no puede pasar del número establecido. En el segundo periodo de pases, sí se permitirá hacer dos variantes por jugadores nacionales.

De todas formas, la norma no ha caído bien en el gremio de futbolistas y la queja ya ha sido expuesta ante la Federación Peruana de Fútbol, con la intención de que pueda variar.

En ese sentido, el arquero de Universitario de Deportes, Diego Romero, alzó la voz en representación de compañeros que, en este momento, se encuentran libres.

"Afecta a varios. Yo ahora tengo varios amigos que han quedado afuera por el tema de los cupos. Es una decisión que se tomó, pero no creo que fue la adecuada. Hay gente que quedó fuera y, lamentablemente, no ha podido conseguir equipo", opinó.

Agenda de Universitario de Deportes

La 'U', equipo en el que juega Diego Romero, visitará a Alianza Lima el próximo sábado 10 de febrero, a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional. Al partido podrá acudir solo hinchada local y podrás vivir la transmisión radial en RPP Noticias, así como el minuto a minuto en RPP.pe.

De cara a ese encuentro, los dirigidos por Fabián Bustos tienen previsto entrenar este miércoles en Campo Mar, mientras que jueves y viernes, días en los que ya concentrarán, lo harán en el Monumental U Marathon.