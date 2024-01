Jorge Fossati: "Es una falta de respeto decir que Perú no tiene delanteros si no está Guerrero o Lapadula"

En conferencia de prensa, Jorge Fossati mostró su alegría por asumir la dirección técnica de la Selección Peruana, que en 2024 tiene la obligación de recuperarse para escalar en la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas. El uruguayo de 71 años habló de diversos temas, pero enfatizó en los casos de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

En un momento, señaló que si Gianluca Lapadula no se recupera de su lesión a las costillas no será llamado a los amistosos internacionales que Perú sostendrá en marzo próximo.

"Lapadula está lesionado. ¿Cómo llegarará a marzo? Si no llega bien a marzo no estará. O en una de esas si es marzo, y es fecha FIFA, lo invitamos que esté, pero no va a estar dentro del plantel", aseguró Fossati a la prensa en la Videna.

Asimismo, el exentrenador de Universitario subrayó que en su etapa no habrá un jugador imprescindible en la Selección Peruana.

"Para nada considero que haya imprescindibles. Acá en mi cargo ni en un plantel de futbolistas, mucho más cuando estas hablando de un plantel de selección. Sería una enorme falta de respeto decir que si no está Lapadula o Paolo Guerrero, Perú no tiene un 9", aseveró.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Fossati tiene opciones en delantera de Perú

Jorge Fossati indicó que al menos cuenta con 5 centrodelanteros que podrían ser alternativas en la bicolor en caso se encuentren ausentes Lapadula de Genoa y Paolo Guerrero, es que jugador libre tras su paso LDU de Ecuador.

"No pienso así y podría dar rápidamente el nombre de cuatro o cinco centrodelanteros que han demostrado su capacidad, especialmente acá en la liga", comentó.

Fossati dijo también que la edad no será un impedimento para convocar a un futbolista. "No me fijo en la edad, puede ser un jugador maduro con 18 años y puede ser un jugador inmaduro con 50", expresó.

"Me fijo en sus actualidad, sí me fijo en su pasado. No voy con prejuicios a ningún lado", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - Suplantación de identidad tras el robo de celulares

A medida que la tecnología avanza, los delincuentes desarrollan nuevas formas para atacar a sus víctimas. Ahora, no solo buscan apropiarse de los teléfonos celulares de los afectados, sino que también muestran interés en la información que pueden obtener de estos dispositivos. En el siguiente informe, exploraremos cómo la pérdida de un teléfono móvil puede desencadenar otras consecuencias.