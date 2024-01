¿Perú jugará con un sistema 3-5-2? Esta es la respuesta del DT Jorge Fossati

Jorge Fossati prometió entrega y honestidad en su trabajo en su primera conferencia como entrenador de la Selección Peruana. En compañía de Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas, habló de varios temas y se tomó su tiempo para referirse si jugará con el sistema de 3-5-2, tal como lo hizo en Universitario de Deportes.

"Lo que no vamos a cambiar es la idea. La idea no es lo mismo que el sistema. A veces dramatizamos demasiado. Hace más de 20 años que comencé a jugar con tres zagueros. No me preguntaron por la cantidad de volantes, solo por los tres zagueros", señaló Fossati.

"Es un sistema que nos gusta, nos da soluciones a muchas cosas, pero es una parte más dentro de la idea. Organizarlos así nos gusta", agregó el entrenador, de 71 años.

Subrayó, en más de una ocasión, que se "dramatiza" por el sistema de juego y por la posibilidad que Perú juegue con tres zagueros.

"A veces dramatizamos demasiado y correr a un jugador unos metros parece que fuera un álgebra que hay que llevarlo a Harvard. En los clubes, te tienes que arreglar con los jugadores que tienes, en la selección todo jugador es un posible candidato. A la falta de tiempo de trabajo puedes sumarle la elección del futbolista que vas a querer para una determinada fecha. Sin priorizar el sistema. ¿Es el que más me gusta? Sí. No caigan en el error de decir línea de 3 o 4", apuntó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

🎙️ Jorge Fossati: "Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices".#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/zkde9ci72Y — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 10, 2024

Fossati busca la alegría de los hinchas

Jorge Fossati no ocultó su satisfacción que Perú podrá jugar con varios partidos amistosos y la Copa América previo al reinicio de la Eliminatorias Sudamericanas.

"Los tiempos de las selecciones son cortos en los trabajos específicos. En este contexto, son menores. Así que el primer gran objetivo es optimizar los tiempos. Es momento de ver y conocer a los jugadores que están en el país", señaló.

"Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - Suplantación de identidad tras el robo de celulares

A medida que la tecnología avanza, los delincuentes desarrollan nuevas formas para atacar a sus víctimas. Ahora, no solo buscan apropiarse de los teléfonos celulares de los afectados, sino que también muestran interés en la información que pueden obtener de estos dispositivos. En el siguiente informe, exploraremos cómo la pérdida de un teléfono móvil puede desencadenar otras consecuencias.