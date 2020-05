Teófilo Cubillas se despidió de 'Perico' León a través de un emotivo posteo | Fuente: Instagram Teófilo Cubillas

"Se fue 'Perico'. Se fue 'Perico', una de las personas a la que le debo todo lo que soy. Si no fuera por esa oportunidad que me dio 'Perico', de ser parte del equipo, no sé que hubiera sido de mi carrera en el fútbol". Con estas lìneas, Teófilo Cubillas empieza su homenaje hacia amigo y hermano: Pedro Pablo León García, quien falleció a los 76 años en nuestra capital.

En la misiva que Teófilo Cubiilas, pùblica en su cuenta de Instagram, recuerda cómo surgiò su apelativo de 'Nene'. El culpable: 'Perico' Leòn, quien hizo una broma cuando viajaban con Alianza Lima. La azafata le ofreció algo para beber al mediocampista y el delantero respondió que "le traigan leche porque era el nene del plantel".

También repasa sus goles con la Selección Peruana y en cuyas celebraciones está el infaltable 'Perico' Leòn, como aquella ocasiòn que "rasgò" la camiseta del 'Nene' a la hora de festejar su anotación ante Bulgaria.

La carta de Teófilo Cubillas a 'Perico' León.

"Se fue 'Perico'.

Se fue 'Perico', una de las personas a la que le debo todo lo que soy. Si no fuera por esa oportunidad que me dio 'Perico', de ser parte del equipo, no sé que hubiera sido de mi carrera en el fútbol.



Desde mi debut estuviste presente porque el destino quiso que 'Perico' este allí. Compartimos miles de batallas en la que el campo de fútbol se convertía en la zona de Guerra y nosotros soldados de esa camiseta, que sudamos con amor y entrega, y que se transformaba en la alegría del hincha o de toda una nación.

Recuerdo que junto a Víctor 'Pitín' Zegarra me dieron la oportunidad del debut y me marcaron el camino. Tantos momentos imborrables vienen a mi mente. Aún recuerdo cuando me bautizaste como Nene, en aquel vuelo, en el que una broma tuya se convirtió en parte de mi nombre y que hoy por hoy probablemente más gente use el Nene para llamarme antes que Teófilo.

Jugar a tu lado, fue un regalo de la vida porque amé el fútbol, porque disfruté de tu juego, de tu hermandad, de tu cariño, todo eso que dejamos en la cancha cuando jugábamos juntos, pero hay algo que tú tenías más que nadie: la humildad, esa humildad para compartir con todos tus triunfos. El mismo abrazo, no importa quién lo hizo. El mismo grito y fuera de la cancha tu sencillez y cariño...

En estos momentos de pandemia, tu partida me obliga a decir que el fútbol nace en la calle, en el barrio, entre amigos, une y se convierte en familia, ese fútbol callejero, popular de donde salen los talentos, que te descubrió y te hizo grande!

Ese fútbol, pronto volverá a vestir nuestras calles de niños, de jóvenes con sueños de triunfo, pronto los estadios volverán a llenarse de hinchas, esa hinchada que convierten a hombres como Pedro Pablo(Perico) León García en una leyenda, esa leyenda que rasgo mi camiseta en dos de la tremenda alegría, al festejar mi 3er gol ante Bulgaria.

Tengo tantos recuerdos contigo, pocos son recuerdos de mi carrera, en el que tú no estés presente, Gracias por lo que me diste, por lo que me enseñaste, por lo que compartiste. Gracias por todo lo que le diste a Alianza Lima. Gracias por esas maravillosas hazañas que le diste al fútbol peruano. Te adelantaste 'Perico', ya nos encontraremos….pero ahora vives en nuestro recuerdo y siempre serás una leyenda del fútbol Peruano.



Pedro Pablo (Perico) León García, Descansa en paz.