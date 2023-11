Paolo Guerrero: "La gente va a pedir la cabeza del entrenador, pero todos estamos en el mismo barco"

Crisis de resultados y de juego. Cuarta derrota consecutiva de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, esta vez cayendo por 0-2 ante Bolivia en La Paz, con lo que la bicolor descendió al último puesto de la clasificación.

Aunque la Selección Peruana contó con nombres nuevos en su alineación titular, como el de Piero Quispe, no mostró una mejor imagen colectiva. Bolivia se impuso con contundencia y tras el pitazo final en el Hernando Siles, la hinchada visitante gritó pidiendo la salida del entrenador Juan Reynoso.

Sobre esto se pronunció Paolo Guerrero, capitán del seleccionado, quien indicó que la responsabilidad por los resultados es de todos los integrantes del equipo.

“Obviamente la gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador, pero creo que en esta estamos todos en el mismo barco: entrenador, comisión técnica, jugadores”, dijo el futbolista de 39 años.

El análisis de Guerrero por la caída en Bolivia

Perú tiene apenas un punto en cinco jornadas de las Eliminatorias, donde es la única selección que no registra goles. Contra Bolivia pudo realizar sus primeros remates a portería en toda la competición.

“Nosotros mismos tenemos que revertir esta situación. Hay que seguir trabajando, nunca bajar los brazos, no desistir y tampoco perder la fe”, señaló Paolo Guerrero.

“Debemos revertir esto, más allá del resultado el equipo metió. Dentro de las dificultades, cuando se intentó jugar, se pudo en una cancha donde la bola corre muy rápido”, añadió el ‘9’, quien ingresó en el segundo tiempo en La Paz en remplazo de Gianluca Lapadula.

Paolo Guerrero ha jugado todos los partidos de Perú en las Eliminatorias 2026

¿Juan Reynoso se queda en la selección?

El mal momento de la Selección Peruana ha puesto en duda la permanencia del técnico Juan Reynoso. Consultado sobre su fortaleza para seguir al mando del equipo, recalcó una vez más que su contrato es hasta el final de las Eliminatorias.

Yo no la resuelvo. Mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, me ilusiona. Soy muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la decisión. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente, la molestia. El fútbol está hecho de estos momentos. Y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer", puntualizó.

