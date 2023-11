La confirmación de Piero Quispe, el único aspecto positivo de la derrota de Perú ante Bolivia

La Selección Peruana no muestra un atisbo de recuperación. Este jueves, perdió 2-0 ante Bolivia, en La Paz, tras una actuación para el olvido y sumó su cuarta derrota consecutiva. Un duro golpe más para la bicolor que tiene a Juan Reynoso en el centro de las críticas. El seleccionador de 53 años no logró, otra vez, que Perú consiga un buen resultado y así no sorprende que ocupe el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas tras cinco partidos disputados.

La era de Juan Reynoso en las Eliminatorias preocupa, y mucho. Su filosofía de juego, evidentemente, no caló hasta ahora entre los jugadores. Y eso se refleja en el juego y en los resultados. Perú es la única selección en Sudamérica que no conoce de triunfos y lo peor es que aún no anota, dejando en evidencia el pobre nivel ofensivo que mostró ante Paraguay, Brasil, Chile, Argentina y ahora contra Bolivia.



Eso sí, el único aspecto positivo en la derrota ante Bolivia es el esperado debut de Piero Quispe, que llegaba a esta fecha doble tras conquistar el título nacional con Universitario de Deportes. El mediocampista de 22 años arrancó las acciones y trasladó su buen momento a la casaquilla nacional. Un día que no olvidará el hijo de Arturo Quispe y Rosalyn Córdova.

La jugada de Piero Quispe que no acabó en gol Bryan Reyna. | Fuente: Movistar Deportes

Piero Quispe lo mejor de Perú en La Paz

"En Piero Quispe veo un pibe divino con un corazón más grande que el pecho. Futbolísticamente va creciendo y me demuestra que va mejorando", señaló Jorge Fossati hace unos días sobre la actualidad de Quispe, que no defraudó este jueves ante Bolivia. Su titularidad con Perú ya no es una opción, es una necesidad.

En los primeros minutos no lució en su mejor versión. Sin embargo, en el transcurso de los minutos, su nivel fue en ascenso. A diferencia de los opacas actuaciones de Yoshimar Yotún y Renato Tapia, Quispe no se escondió, siempre trató de mostrarse. Siempre pidió la pelota. Tomó la manija del mediocampo e incluso en varios pasajes del encuentro se puso el overol para frenar los ataques de Bolivia.

Sin duda, fue el mejor de Perú en La Paz. En un contexto complicado, gambeteó, se movió por la zona más cercana al área local y se involucró con sus compañeros en la construcción del juego, aunque lamentablemente la mayoría de ellos no estuvieron a la altura de la joven figura de Universitario.

La jugada más importante de Quispe llegó a los 69 minutos, que tras eludir a dos jugadores bolivianos dio una asistencia perfecta a Bryan Reyna, que no supo capitalizar la excelente acción de su compañero, que quedó con un sabor amargo en su primer partido con la bicolor. Aunque en el fútbol siempre hay revancha y eso lo sabe muy bien Piero, el nuevo '8' del equipo de todos.

