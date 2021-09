Perú vs. Brasil: Conmebol reveló audio VAR de la polémica de Callens y Neymar | Fuente: Captura

La Conmebol reveló este viernes los audios y videos de las jugadas polémicas en el partido entre Perú y Brasil en Recife, donde la ‘bicolor’ cayó por 2-0 en la décima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

La Selección Peruana no pudo cortar la racha de triunfos consecutivos del líder Brasil, no obstante, las acciones discutidas no faltaron y una en concreta en la que su gran estrella pudo quedar fuera del cotejo. Neymar golpeó a Alexander Callens y solo fue amonestado con tarjeta amarilla.

Sobre los 90’, ya con el ‘Scratch’ dominando los últimos instantes del trámite, Neymar recibió el balón y sobre él fue Callens. Tras disputar el esférico, el ’10’ de Brasil propinó un golpe con el brazo sobre el rostro del peruano y el árbitro Wilmar Roldán solo le mostró la amarilla. El VAR revisó la jugada y ratificó ese cobro.

Perú vs. Brasil: el audio VAR del polémico golpe de Neymar a Callens

“Tranquilos con el balón, cuidado con los brazos”, dijo Roldán durante la lucha entre los futbolistas. “Él le pega en la cara, temerario”, menciona el árbitro señalando la infracción de Neymar.

“¡Cómo va a ser amarilla!”, recriminó Christian Ramos, tras el cobro del juez colombiano. “Tranquilos”, ordena Roldán.

En la sala del VAR, el uruguayo Esteban Ostojich revisaba la jugada y dio cuenta de la agresión sobre Alexander Callens. “Le engancha un poco ahí y con el otro impacta en el rostro”. “Primero manotea, lo engancha y con la mano izquierda no le pega”, dijo.

La observación continúa y el argumento de que Neymar no golpeó con su brazo izquierdo a Callens se mantuvo. “No hay contacto con la mano izquierda”, dijo Ostojich, mientras que su asistente en la sala señala que se trata de “un roce”.

Se revisaron más ángulos de la acción, mientras que Wilmar Roldán indica a la sala que aprecia la falta pero que “no hay fuerza excesiva” por parte de Neymar.

El VAR ratificó la tarjeta amarilla y por tanto no fue expulsado Neymar por el golpe sobre el rostro de Alexander Callens. De todos modos, el ‘10’ quedó suspendido para el juego ante Venezuela de la siguiente fecha por acumulación de tarjetas.

Neymar golpeó a Callens en el rostro durante el Brasil vs. Perú | Fuente: Movistar Deportes





