Bryan Reyna jugó en Mallorca de España. | Fuente: EFE

Un triunfo que de cierta manera cierra la herida de la derrota ante México. Un triunfo que motiva a los jugadores de la Selección Peruana en esta nueva etapa post Ricardo Gareca. Un triunfo que es el primero con Juan Reynoso en el banquillo nacional. Y sobre todo un triunfo que marca el debut con el pie derecho de Bryan Reyna, que se presentó a lo grande con la bicolor en el Estadio Audi Field de Washington D.C.

Si bien es cierto que ya había jugado en la Sub 17 y Sub 20, ser parte de la Selección Peruana Absoluta es otra dimensión. Es una presión mayor. Y Bryan Reyna no esquivó al reto. Juan Reynoso lo colocó como titular ante El Salvador y el saldo fue positivo por donde se le mire, ya que redondeó una actuación sobresaliente con un golazo.

Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva fueron señalados con resaltador en la agenda del comando técnico de El Salvador, que no tenía en sus cálculos la aparición del mediocampista de Cantolao, que le representó una constante amenaza. El nacido hace 24 años en Lima desequilibró cuando quiso y en el uno a uno fue letal. Una sorpresa agradable hasta para los hinchas peruanos que en su mayoría no esperaban un estreno a tal magnitud.



Bryan Reyna celebra su primer gol con la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

El gol de Bryan Reyna lo festejaron todos

Si en el primer tiempo creó zozobra a la última línea de El Salvador, en la complementaria Bryan Reyna fue decisivo y efectivo. Aportó el desborde que Perú no había tenido durante sus últimos partidos. Pese a ser su debut, no le 'quemó la pelota', en especial a los 81 minutos cuando definió frente al arco de Tomás Romero.

El '19' de la Selección Peruana sacó petroleó a un rechazo de la defensa centroamericana. El balón quedó a su merced y lo controló para eludir sin problemas a un rival. Ya en el mano a mano con Romero, no falló. Su remate de derecha ingresó directo a la portería rival para dar rienda suelta a la celebración peruana. Sin duda, el gol más festejado por los jugadores peruanos que arroparon al nuevo valor.

André Carrillo no ocultó su alegría y lo celebró como un gol suyo. Mientras Wilder Cartagena levantó en hombros a su compañero que fue convocado a última hora por Reynoso ante la lesión de Andy Polo.

🎙 Carlos Zambrano: "Me alegra mucho que se incorporen más promesas del fútbol peruano; con el tiempo se van a integrar mejor". #DespuésDelJuego 🇵🇪 ⚽



🖥️ 003 / 703 HD de Movistar Tv App pic.twitter.com/HqpcWJSJuP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 28, 2022

Oportunidad de oro para Bryan Reyna



"Hoy en día tenemos una alegría, hemos aprovechado a Bryan que viene del Cantolao, también, me alegra mucho. Solo apoyarlo, llevarlo de a poco para que no se confunda porque esto recién comienza", señaló Zambrano sobre la aparición de Bryan Reyna.

El 'León' expresó que se debe llevar a poco a poco a Reyna. En esa línea coincidió el entrenador Juan Reynoso, que se mostró satisfecho por la actuación del volante de Cantolao que lleva dos anotaciones en la Liga 1 Betsson 2022.

"Es positivo y eso habla de que el talento en Perú, está. Hay que apuntalarlo con trabajo, que crezca la autoestima. Integrarlo con los jugadores del exterior y ojalá que puedan aprovechar las oportunidades. Creo que nadie tenía en el mapa a Bryan Reyna hace veinte días, ¿hay más? claro que hay más, y cuánto talento se ha perdido por no darles oportunidad", señaló el DT de la bicolor.

De esta manera, Reynoso envió un mensaje entre líneas. A su parecer, Reyna ya debía recibir una oportunidad en la Selección Peruana. Ha quedado impresionado por su potencial, pero sabe que el jugador de 24 años debe consolidarse y aprovechar las oportunidades a futuro para integrar el combinado nacional de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Una oportunidad de oro para el exjugador de Mallorca de España.

Bryan Reyna se mete al grupo de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana