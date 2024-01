Perú vs. Chile EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde ver el partidazo por el Preolímpico Sub 23

Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de enero por la primera fecha del Grupo B del Preolímpico Sub 23 2024 de Venezuela.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Carabobo, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DSGO. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

La selección dirigida por José ‘Chemo’ del Solar hace su debut en el Grupo B del Preolímpico 2024 de Venezuela, donde también se encuentran Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Cómo llega la Selección Peruana al partido?

La Selección Peruana Sub 23 se viene preparando desde el año pasado para encarar este torneo de la mejor manera. Sin embargo, con el paso de las semanas, los planes de José ‘Chemo’ del Solar fueron cambiando.

En conferencia de prensa, el técnico indicó que no contará con ocho figuras y que la lista tendrá chicos menores de edad. “Hoy estuve revisando la lista de chicos que me hubiera gustado tener en la Selección y no han podido venir, y son ocho, más de medio equipo”, indicó en un primer momento. "Yo la lista ya la hice, porque la Conmebol me exige hacer la lista. Ya está lista hace cinco días. Y dentro, de la lista, la mitad del equipo son chicos Sub 18", complementó el técnico nacional.

Para este cotejo, contará con algunos jugadores de experiencia en Liga1: Diego Romero, Marcos Huamán, Rafael Lutiger y Adrián Ascues. Además, con algunos jugadores del extranjero: Anderson Villacorta, Alessandro Burlamaqui y Diether Vásquez.

💪🏻 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔



Último entrenamiento de #LaBicolor Sub 23 🇵🇪 previo al debut en el Preolímpico. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/KH21eMspgD — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 20, 2024

¿Cómo llega Chile al partido?

La Selección de Chile aterriza al preolímpico con un grupo de futbolistas de gran experiencia. De hecho, el equipo de Nicolás Córdova cuenta con jugadores con minutos en la selección absoluta, como Damián Pizarro y Alexander Aravena. Además, tiene elementos con enorme potencial, como Lucas Assadi, Vicente Pizarro o Luciano Arriagada.

🔥 ¡Primer entrenamiento en tierras Venezolanas! ✅💪#LaRojaSub23 🇨🇱 ya trabaja en Valencia 🇻🇪, a tan solo 2️⃣ días del debut en el #Preolímpico 🏆#SomosLaRoja #VamosLaRojaSub23 pic.twitter.com/q1LuOoUZKc — Selección Chilena (@LaRoja) January 19, 2024

Perú vs. Chile por el Preolímpico Sub 23: posibles alineaciones

Perú: Diego Romero; Erick Noriega, Julinho Astudillo, Anderson Villacorta, Alonso Yovera; Emilio Saba, Ian Widson, Adrián Ascues; Álvaro Rojas, Diether Vasquez y Guillemo Larios.

Chile: Vicente Reyes; Joaquín Gutiérrez, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez, Esteban Matus; Vicente Pizarro, Jeison Fuentealba, Lucas Assadi; Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Damián Pizarro.

¿A qué hora empieza el partido Perú vs. Chile por el Preolímpico Sub 23 de Venezuela?

El encuentro entre Perú vs. Chile por el Preolímpico 2024 empieza a las 3:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 3:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Chile por el Preolímpico Sub 23?

