Tas, el japonés que se hizo popular por el caso de Paolo Guerrero, asistió a hinchar por Perú

Miles de peruanos lo etiquetaban erróneamente en Twitter para exigir justicia tras dejar afuera a Paolo Guerrero del Mundial Rusia 2018. Ahora, luego de la polémica, es un fiel hincha de la selección incluso por encima de la suya.

Allá por el 2018, un ciudadano japonés empezó a ver miles de notificaciones en su cuenta de Twitter. Tasuku Okawa tenía como identificador en la red social el @tas, las mismas letras que las siglas en inglés del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ente que estaba dejando afuera a Paolo Guerrero, en aquel entonces capitán de la selección peruana, del Mundial Rusia 2018 por arrojar un resultado positivo en la prueba de dopaje.

Desde mayo de ese año, Okawa empezó a recibir cientos de insultos, agresiones verbales y más tipo de injurias por culpa de la confusión de su nombre de usuario. Y es que, en esas fechas, el TAS no contaba con ninguna cuenta de Twitter.

“Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Por favor dejen de maldecirme! Pero si esos les logra hacer sonreír, no importan los insultos y seré feliz. Buena suerte en el Mundial (Por cierto, no soy chino, soy japonés). #FuerzaPaolo”, escribía, convirtiéndose en una celebridad.

Y ahora está de regreso

Tras el caso de Paolo Guerrero, que finalmente fue favorable para el peruano, parecía que nos habíamos olvidado del periodista deportivo (sí, fue una coincidencia), pero por motivo de la llegada de la selección peruana a Japón para el amistoso de este martes, en el que perdimos 4 a 1, @tas volvió a la actividad.

“Hoy he venido a ver a la selección peruana ¡en vez de Japón! Japón ganó, pero había muchos hinchas peruanos y se podía sentir la pasión de la gente. #ArribaPerú”, escribió.

El mensaje aún era más importante con la foto: traía una camiseta de la vieja escuela de la selección.

Hoy he venido a ver a la selección peruana, ¡en vez de a Japón! Japón ganó, pero había muchos hinchas peruanos y se podía sentir la pasión de la gente. #ArribaPerú pic.twitter.com/vR0yoREk2M — TAS (@tas) June 20, 2023

Esta fotografía incluso muestra que no cumplió con lo prometido. En una entrevista con RPP Noticias de 2018, Tasuku señaló que nunca guardó resentimiento a los hinchas de la 'Blanquirroja' e incluso dijo que alentará al equipo "a menos que Japón juegue contra ellos".

Viejo conocido (e insultado)

Antes de la llegada de los iracundos peruanos, españoles ya habían hecho sufrir a Tasuku Okawa.

En 2017, el TAS confirmó una sanción contra el Atlético de Madrid que le impedía fichar jugadores en todo el año, motivo por el cual los hinchas se dirigieron a @tas para insultarlo.

De hecho, el equipo madrileño lanzó la campaña @aporelTAS, para llevar al japonés a Madrid y que conociera a los jugadores. El objetivo se cumplió en febrero de 2018.

Posiblemente el caso siga sucediendo, pero Tasuku intenta que lean su mensaje fijado en su cuenta: “Señores, me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando”.

¿Sabe @tas algo de Perú? Sí. Okawa contó que es familiar con Frank Romero, un peruano que jugabaen Japón. Además, sabe de Masakatsu Sawa, futbolista nipón que jugó en la liga peruana con Deportivo Municipal.