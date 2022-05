Christian Cueva aseguró que está tranquilo | Fuente: Radio Ovación

DATO El defensa Marco López también arribó esta tarde a Barcelona. A su llegada afirmó que está muy ilusionado con lograr la clasificación a Qatar 2022.



La bicolor se va completando. Christian Cueva arribó esta tarde a Barcelona para unirse a la Selección Peruana, de cara al duelo amistoso contra Nueva Zelanda y al repechaje a Qatar 2022.

Demostrando que está en excelentes condiciones físicas, el volante Al Fateh ni bien cruzó e la zona internacional del aeropuerto El Prat se retiró corriendo.

"Todo bien. Tranquilo, gracias a Dios", dijo, escuetamente, 'Aladino' a su paso a los periodistas que lo estaban esperando en el terminal aéreo.

Luego, se dirigió al hotel de concentración Hotel Hesperia Sant Just. Ahí esperaba un grupo de hinchas que saludó a Christian Cueva y se tomó algunas fotografías para el recuerdo.



El volante peruano trabajará con la Selección Peruana este martes en el centro de Alto Rendimiento Deportivo San Cugat, a partir de las 9:00 de la mañana (hora peruana).

Cueva está al 100%

El último domingo, Christian Cueva fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria de Al-Fateh ante Damac FC por 3-0 en la jornada 28 de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Su equipo ocupa actualmente la casilla 6 de la tabla de posiciones con 35 puntos. Los líderes del torneo son Al Ittihad y Al-Hilal de André Carrillo, que tienen 61 unidades.

Por otro lado, Cristian Cueva se mostró muy ilusionado con clasificar a Qatar en una entrevista con Gol Perú.

"No (es una revancha). Para mí es una oportunidad que Dios me da. No lo tomó como una revancha, o quizás veía así las cosas como una revancha, pero con el tiempo siento que realmente la vida es de oportunidades, mientras hay vida, hay oportunidades. Para mí es una oportunidad, pero primero estar en mi selección y poder dar lo mejor, y este partido que falta es la oportunidad más importante que tenemos y más corta. Después, Dios sabrá cual es el destino final para nosotros. Tengo toda la fe puesta en Dios en que vamos a estar en este mundial", indicó semanas atrás.

