Juan Reynoso aseguró que convocará a Oliver Sonne para duelos ante Bolivia y Venezuela

Oliver Sonne fue convocado ante Chile y Argentina, pero no pudo debutar en la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad, tal como anuncia el seleccionador Juan Reynoso.

El DT Reynoso señaló que Sonne está en sus planes para los compromisos ante Bolivia, en La Paz, y Venezuela, en Lima, por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias.

"Él va a volver y siempre cuando no salen los jugadores en lista hablo con ellos, me llamó la atención que aún le ilusiona venir y va a regresar en la próxima convocatoria", señaló en entrevista a Movistar Deportes.

Además, explicó por qué el jugador de Silkeborg IF habló en conferencia de prensa, pese que no disputó ni un minuto ante Chile.

"El tema de Oliver Sonne fue un consenso de repente del departamento de prensa de no caer en lo mismo de siempre que de repente va un jugador y preguntan por qué se falló en esto, el otro y que termina repercutiendo en el día de día de los jugadores. A Oliver lo quisieron conocer y creo que era un buen momento para hablar de otras cosas y no caer en la culpa de este u otro", manifestó.

"Al final, de acuerdo a la proyección que teníamos, pensábamos que no era el momento de llevarlo al banco de suplentes", culminó.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La bicolor volverá a las canchas cuando visite a Bolivia el jueves 16 de noviembre, mientras que el día martes 21 recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional. Ambos son partidos claves para el futuro de Juan Reynoso.

Juan Reynoso sobre Joao Grimaldo y Bryan Reyna

Juan Reynoso se sinceró en una entrevista y señaló que fue un error afirmar que Joao Grimaldo, Bryan Reyna y demás jugadores de la Liga 1 no están aptos para jugar en alta intensidad en las Eliminatorias Sudamericanas.

Reynoso cree que no fue adecuado hablar al respecto tras la dura derrota de Perú ante Argentina en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas. "Si asumo un error porque creo que se mal interpretó en general, lo que debo asumir es que no fue el momento y de repente el contexto de no haber aclarado el contexto", señaló.

"Creo que las primeras notas que dije regresando es que había que mejorar la liga y la verdad que estamos intentando hacerlo. Y como decía aquel día, no lo voy a hacer solo yo, sino los cuerpos técnicos, los equipos, la directiva, los periodistas nos tendrían que ayudar", agregó en entrevista a Movistar Deportes.

