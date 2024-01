Luis Advíncula se defendió tras ser acusado de recibir tarjeta amarilla a propósito en duelo de Perú

La Selección Peruana se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas. Con el ya exseleccionador Juan Reynoso, la bicolor solo sumó 2 puntos de 18 posibles mostrando un bajo rendimiento en sus presentaciones. En su último choque igualó 1-1 a duras penas frente a Venezuela en el Estadio Nacional de Lima.

Precisamente en ese compromiso, la Selección Peruana no pudo contar con Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas. En ese momento, el futbolista de 33 años recibió críticas por causar supuestamente la amonestación en el duelo ante Bolivia para irse a jugar a Boca Juniors. Mes y medio después llegó la respuesta del 'Rayo'.

"Respeto la opinión de los periodistas. No me gusta que muchos, no puedo decir todos, se creen dueños de la verdad. Hubo dos periodistas dijeron que me había hecho sacar la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo”, dijo en el programa 'La Lengua' de YouTube.

A continuación, Advíncula dio a conocer el motivo de su expulsión en el Estadio Hernando Siles de la Paz. "Gente que dijo yo no quería a la Selección, que era un cag.., que lo había hecho por irme a Boca. Yo solamente le decía que revise la jugada, pero yo no dije nada. Cuando él me saca la amarilla, le pregunto por qué me saca la amarilla", contó.

¿Cómo se sintió Advíncula?

Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal y Hoffenheim reveló que la pasó mal tras quedar al margen del enfrentamiento ante Venezuela. Señaló que su compromiso con la bicolor es tal que en su momento ha jugado infiltrado.

"Después yo me quería morir. Muy aparte de eso, yo me quedé, entrené al otro día, me quedé con el grupo. Eso me molestó, porque yo he jugado infiltrado, he dejado muchísimas cosas por la Selección. Amo mi Selección, me gusta estar, juegue o no juegue", concluyó.

Luis Advíncula pasó exámenes médicos en los primeros días del año y ya inició pretemporada con Boca Juniors. En el club xeneize arrancará su cuarta temporada.

