Raúl Ruidíaz en entrenamiento. | Fuente: Selección Peruana

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio este lunes una conferencia de prensa sobre el choque ante su similar de Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. El 'Tigre' habló de diversos temas, entre ellos, las críticas que ha recibido Raúl Ruidíaz en los últimos días.

Ruidíaz estuvo en el centro de la críticas por fallar un gol ante Chile en la recta final del primer tiempo. Para Gareca, el delantero del Seattle Sounders es un jugador con carácter y que va a superar este mal momento.

"Raúl es un hombre fuerte por naturaleza, es un jugador de mucha moral y convicciones", señaló Gareca que recordó que cuando era futbolista también por una sequía de goles.

"Yo he sido delantero también, y he tenido rachas negativas. Uno sufre cuando no se hacen los goles y él debe pasarle lo mismo", agregó.

"Entonces todo delantero necesita del gol y su presencia. Él es el que más quiere hacer goles lo está buscando, pero se le está negando", dijo Gareca sobre Ruidíaz, a quien no descartó en el once titular ante Argentina.

"(Lapadula) Está con muchas ganas. Todavía no he resuelto el tema, pero tiene chances como también las tiene Raúl (Ruidíaz)", destacó Gareca.

Perú recibirá a Argentina este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional. La cita empezará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana).