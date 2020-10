Edison Flores reapareció con el DC United en la MLS | Fuente: DC United

Edison Flores es una de las ausencias principales de la Selección Peruana en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Pese a que se encontraba en la etapa final de su recuperación en el rostro, fue convocado por Ricardo Gareca, aunque no recibió la autorización por parte del DC United para sumarse a los trabajos.

Luego de más de un mes y medio, ‘Oreja’ volvió a las canchas el último lunes en la MLS y ahí lució una mascarilla de protección facial, la que llevará durante un tiempo en los partidos.

“Dentro de todo me sentí bastante bien, no es fácil jugar con una máscara de protección, pero ahí nos acomodamos. En los entrenamientos me siento cada vez mejor y con mucha más confianza”, dijo Flores en conferencia de prensa.

El mediocampista también se refirió a la bicolor, con la que se perdió el cotejo contra Paraguay en Asunción y será lo mismo respecto al duelo ante Brasil de este martes en Lima.

"Uno siempre quiere estar en su Selección, pero también sé que tenemos que respetar los temas sanitarios. Igual me siento muy ansioso de volver", dijo.

Edison Flores se refirió en particular al caso de Raúl Ruidíaz, quien dio positivo por COVID-19 y quedó al margen para el partido en el Estadio Nacional.

“Él es como un hermano para mí y por ello le deseo una pronta recuperación", sostuvo.