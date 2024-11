Pablo Contreras, exmundialista con la ‘Roja’: “Guerrero es un jugador determinante, a Chile le hizo muchos goles”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La previa del Perú vs. Chile se vive con una gran intensidad. No es un partido cualquiera, es el ‘Clásico del Pacífico’. Se vive con un sabor especial y eso se incrementa si este juego determinará la suerte de ambas selecciones; que, pese que se encuentran alejadas de la zona de clasificación, aún sueñan con conseguir un boleto al Mundial 2026. Un futbolista que sabe cómo se juegan los compromisos de esta magnitud es Pablo Contreras, que en su momento lució la cinta de capitán y que es considerado como un jugador histórico de la ‘Roja’.

Pablo Contreras integró la Selección de Chile, que bajo la batuta de Marcelo Bielsa, sorprendió a todo Sudamérica al clasificar en el segundo lugar de las Eliminatorias para el Mundial 2010. El inicio de la ‘Generación Dorada’ tuvo en su mejor versión al exdefensa que se inició en Colo Colo y que logró cinco títulos en su paso por el fútbol europeo, en equipos como Mónaco de Francia, Olympiacos de Grecia y Sporting de Lisboa, con los cuales disputó la Champions League. Es más, compartió vestuario en el equipo portugués con Cristiano Ronaldo, que recién se iniciaba en el fútbol.

Es así que en la previa del partido, RPP pudo conversar de todo con Contreras, que sabe muy bien que el estadio Monumental de Ate albergará un compromiso de alto voltaje entre las selecciones que dirigen el uruguayo Jorge Fossati y el argentino Ricardo Gareca, que vuelve a Lima, pero como entrenador en el banquillo del acérrimo rival.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cómo llega Chile a este partido ante Perú y cómo está la interna en la 'Roja'?

La gente acá está con algo de incertidumbre de lo que pueda acontecer, porque en estos momentos estamos últimos en las Eliminatorias, lo que no se veía hace mucho tiempo y en la interna de la Selección habrá una cierta preocupación de parte del cuerpo técnico y principalmente de los jugadores, esperando que este viernes sea un partido bonito, grato, un espectáculo, pero perdón por ustedes, pero como somos fanáticos de la selección chilena sea un triunfo positivo para nosotros.

¿Cree que este es un partido de descarte y el que pierda ya se queda sin chances del Mundial?

De momento Chile ya necesita esos seis puntos imperiosamente, porque el cupo al repechaje ya le sacaron cinco puntos, que significan dos partidos. Por eso la necesidad de conseguirlo en esta etapa del año, de poder conseguir estos seis puntos y encaramarse con una opción de llegar al Mundial. Ojalá de manera directa y también está la alternativa del repechaje.

Selección Peruana Pablo Contreras a RPP en la previa del Perú vs Chile

¿Si Chile pierde ante Perú, se acabó la permanencia de Gareca?

El que pierda Chile ante Perú, se le arranca más puntos. Hay una diferencia considerable del décimo al séptimo, el cual no le beneficia a Chile y naturalmente el que no consiga estos dos triunfos puntos sería perjudicial más allá que en la segunda ronda, hay mucho camino, pero será difícil de encarar.

¿Cuál es su opinión de Gareca, porque no puede replicar lo que hizo con Perú en Chile?

Le costó. Había una buena camada de jugadores, una buena generación el cual nosotros fuimos perdiendo nuestra ‘Generación Dorada’. La Selección Peruana ha sufrido en este último tiempo. Históricamente siempre salen jugadores de buena calidad, pero el trabajo en las divisiones menores ha influido en nuestra selección.

¿Cree que es contraproducente la convocatoria de Vidal, luego que criticó a Gareca?

Lo de Arturo es bien complejo, ya dejó de manifiesto que se había equivocado. Yo ya lo había charlado con él. Más que perjudicar el proceso de Ricardo (Gareca), de alguna manera les recaía a sus compañeros. Entonces no fue lo más oportuno lo que dijo. Pero en el último semestre fue un pilar en Colo Colo con la consecución del torneo local. Creo que pueda descomprimir su llegada a algunos jugadores que tienen una gran calidad, pero que tienen menos experiencia de cara a enfrentar unas Clasificatorias y a un rival directo como es Perú.

Pablo Contreras destaca la vuelta de Arturo Vidal. | Fuente: Selección de Chile

¿Por qué Gareca no quiere a Berenton, un jugador con una historia similar a la de Lapadula?

Lo de Ben Brereton es llamativo. Al principio fue algo contraproducente que haya dicho que no lo convocaba porque no dominaba muy bien el idioma. Creo que el idioma del fútbol es uno solo, más allá que su padre sea inglés se crió e hizo buenas temporadas en los equipos donde estuvo. Lamentablemente no se le ha dado la oportunidad de entender el fútbol sudamericano y el fútbol chileno, que es un futbol de buen pie. También el haberlo sacado en la primera parte (ante Bolivia) fue una falta de respeto, porque el jugador terminó bastante tocado y desconozco si será convocado. Esperemos que sí porque es un jugador de la nueva generación que le puede dar algo a la selección.

¿Qué fortaleza le ve a Perú y a quiénes consideras los jugadores claves?

La Selección Peruana nuevamente quiere contar con Paolo Guerrero, que es un jugador determinante, que a Chile le ha hecho muchos goles. Está Luis Advíncula que está pasando un buen momento en Boca Juniors, es un jugador a tener en cuenta. El mismo Lapadula, así que son jugadores a tener consideración.