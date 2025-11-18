"No asumes, te escondes": Jairo Concha recibió tremenda crítica de Reimond Manco tras error ante Chile

Jairo Concha es uno de los señalados en la derrota de la Selección Peruana ante Chile en el duelo amistoso que se disputó en el Estadio Olímpico Fisht. El volante de Universitario de Deportes falló en el segundo tanto de 'La Roja'.



La remontada de Chile llegó después de un grosero error de Concha, que quiso jugar hacia atrás, pero perdió ante Darío Osorio que definió en gran manera para sellar el 2-1.

Reimond Manco, exfutbolista de la bicolor, no dudó en incluir a Concha en una lista de jugadores "sin personalidad", un factor importante si quiere defender al 'equipo de todos'.

"Para mí, hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito. No se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa en el fútbol. El tema pasa por la personalidad. Creo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, ni Christian Cueva o el 'Chorri' Palacios, que tenían una magia diferente", señaló.

"Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. Hay partidos donde necesitas pararte al lado del 6 y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", declaró en 'Línea de 5'.

Así fue el gol de Osorio para la ventaja chilena. | Fuente: Movistar Deportes

Críticas a Jairo Concha

Manco, además, indicó que la Selección Peruana no es un equipo de pruebas y que Jairo Concha debe jugar como lo hace en Universitario.

"Para asumir, simplemente dar un pase a 5 metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace ni lo asume. Yo creo que es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba. Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la 'U', cuando asumes. En la selección no se te ha visto. No asumes, te escondes. Por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección. O sea, simple y sencillo", culminó.