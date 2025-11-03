Con rostros nuevos: Chile anunció su lista de convocados para el partido amistoso ante Perú

Con todas sus figuras. La Selección de Chile anunció a sus convocados para los duelos que sostendrá ante Perú y Rusia en el mes de noviembre.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la Roja publicó la lista de 26 jugadores para los partidos que se disputarán el 15 y 18 de noviembre.

Las grandes novedades en la nómina de Nicolás Córdova son el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán, quienes disputaron en Mundial Sub 20. También se destacan las convocatorias de Matías Sepúlveda, Darío Osorio e Ignacio Saavedra.

📋✍️ Los convocados para la Fecha FIFA de noviembre ante Rusia 🇷🇺 y Perú 🇵🇪. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/AbrNVnuar1 — Selección Chilena (@LaRoja) November 3, 2025

Lista de convocados de Chile para los amistosos con Perú y Rusia

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino), Benjamín Kuscevic (Fortaleza) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Volantes: Matías Sepúlveda (U. de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Ignacio Saavedra (Sochi), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente), Agustín Arce (Deportes Limache) y Darío Osorio (Midtjylland).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Ben Brereton (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio).

