Gira internacional: Selección Peruana jugará ante Chile y Rusia en noviembre

Perú jugará contra Chile y Rusia.
Perú jugará contra Chile y Rusia. | Fuente: Selección Peruana - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La FPF confirmó los partidos de la Selección Peruana tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este lunes, se confirmó que la Selección Peruana enfrentará a Rusia y Chile en amistosos internacionales que se desarrollarán en tierras rusas tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que la bicolor enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo.

Mientras tanto, el choque contra Chile está pactado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, recinto donde el combinado peruano venció 2-0 a Australia por la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

Recordemos, que el combinado peruano antes de jugar los mencionados partidos volverá a las canchas para disputar los dos últimos duelo de las Eliminatorias Sudamericanas. Ante Uruguay será en Montevideo el 4 de septiembre, mientras que el día 9 será contra Paraguay en Lima.

Perú en la tabla de Eliminatorias

A falta de la última fecha doble, Perú se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias. Lleva 12 puntos y se encuentra a 6 unidades de Venezuela, que ocupa el séptimo puesto que otorga jugar el repechaje.

Selección Peruana Óscar Ibáñez Selección de Chile Selección de Rusia

