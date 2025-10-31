"Me sorprendió la decisión": Pedro Gallese reveló que "no esperaba" su salida del Orlando City

El punto final de un ciclo. Orlando City hizo oficial este viernes que Pedro Gallese dejará el club al finalizar la temporada en la MLS, cerrando así la etapa en la institución que comenzó en 2020.

Pedro Gallese, de 35 años, ha entrado en la historia del Orlando City, contando con récords como ser el arquero con más partidos internacionales, los minutos de juego, atajadas, cantidad de victorias y porterías imbatidas.

Con el arquero peruano, el equipo morado logró su primer trofeo en la MLS, la US Open Cup 2022. Estuvo cerca de ganar la liga de Estados Unidos y también alcanzó con los ‘Leones’ a jugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Gallese sorprendido con su salida de Orlando City

Pedro Gallese utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la postura del club de que el guardameta no siga para la próxima temporada.

“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club… todo eso me acompañará siempre”, expresó.

El arquero de la Selección Peruana, eso sí, expresó su desconcierto por no seguir en el equipo de Orlando, aunque manifestó su agradecimiento por la etapa vivida.

“Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y cómo lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores. Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia”, concluyó.

¿Cuál será el nuevo equipo de Pedro Gallese?

Pedro Gallese se va de Orlando City tras caer en los playoffs de la MLS. Aunque todavía no tiene definido su futuro, existe la posibilidad de que el nivel mostrado durante este tiempo en Estados Unidos le permita continuar en el torneo. Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, es una alternativa ante su búsqueda de arqueros.

Pedro Gallese debutó a nivel profesional en 2008 con Universidad San Martín. Buscando continuidad se marchó un año a Atlético Minero en Segunda División y luego retornó al elenco 'santo'. Pasó por Juan Aurich y luego emigró al Veracruz de México. Volvió al Perú con Alianza Lima en 2019 y luego dio el salto a Orlando City.