"Entre los peores de Sudamérica": prensa chilena cuestiona relevancia del amistoso ante Perú y dice que dejará perdidas economicas

A solo un día del amistoso internacional, la prensa chilena cuestionó el compromiso que 'La Roja' sostendrá ante la Selección Peruana, que se efectuará el viernes, en la fecha de descanso del Mundial Sub 20 que alberga el país sureño.



La Tercera de Chile no entiende por qué se confirmó el amistoso. Consideró de un "mero trámite" el enfrentamiento entre las "peores selecciones de las Eliminatorias".

"Muchos, de hecho, no entienden la realización del duelo entre los dos peores equipos de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. O lo consideran un mero trámite. Más todavía porque el inicio de las Eliminatorias para el de 2030 está previsto para recién para 2027. Es más: la ANFP aún tiene que decidir qué entrenador se hará cargo de ese proceso", dice la publicación.

"El combinado nacional recibirá a los incaicos en un cotejo que solo dejará pérdidas económicas. Ambas escuadras fracasaron en el intento de clasificar al Mundial de 2026. En Quilín le asignan valor al encuentro", agregó.

Para finalizar, el conocido medio chileno dejó en claro que este amistoso pasa desapercibido, ya que el Mundial Sub 20 capta la atención. "Un poco porque la atención está puesta en el desarrollo del Mundial Sub 20 y otro tanto porque la decepción de no clasificarse al evento adulto de 2026 después de una campaña nefasta sigue fresca, el encuentro está lejos de concitar la atención de los hinchas", culminó.

Perú y Chile están inmersos en una reestructuración, pero ambas siguen lideradas por entrenadores interinos, quienes han comenzado el proceso de ampliación de la base de jugadores elegibles.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en Fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.