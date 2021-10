Raúl Ruidiaz | Fuente: Instagram

Este jueves Perú se medirá ante Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, lejos de lo esperado, la 'blanquirroja' ha sufrido bajas de último momento como las ya confirmadas de Yordy Reyna y Renato Tapia.

Sin embargo, otro futbolista que tiene pocas posibilidades de ser considerado por el 'Tigre' Gareca para el encuentro ante la 'Roja' es Raúl Ruidíaz, futbolista que presenta fatiga muscular y que en su último partido con Seattle Sounders tuvo que ser sustituido en el entretiempo luego de que anotara doblete.

Por su parte, el ex delantero de Universitario de Deportes hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que confirmó no estar al 100%: "Me estoy recuperando", escribió la 'Pulga' junto a una fotografía en la que aparece en una piscina haciendo terapia en el hotel de la Selección Peruana.

Como se recuerda, ante las bajas en ataque de Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz, el profesor Ricardo Gareca también decidió convocar de último momento al delantero 'crema' Álex Valera en la mañana de este miércoles.

Perú se medirá ante Chile en el encuentro pactado para este jueves 7 de octubre a partir de las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.