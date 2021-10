Renato Tapia llegó esta madrugada a Lima

Renato Tapia no terminó de jugar, el último domingo, el duelo del Celta vs Elche por LaLiga debido a una "sobrecarga en los gemelos". El volante peruano pidió su cambio y eso generó preocupación en la Selección Peruana. El jugador ya está en Lima para ser revisado por los médicos de la bicolor y tiene esperanza de jugar la jornada triple de Eliminatorias Qatar 2022.

"Veremos qué dice el doctor en las próximas horas", dijo Renato Tapia tras ser consultado por su lesión.

Aunque considera que no es nada graave, hay que esperar los resultados del médico la Selección Peruana. "Me siento bien, veremos qué pasará, haremos unas pruebas. Espero no perderme el clásico", añadió.

En esta jornada triple, en la que Perú enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina, es clave para seguir soñando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

"Siempre lo dije, hay que tratar de ganar porque es lo que necesitamos, no solamente como grupo, sino también por la tabla. Vamos a por todo. Siempre apuntamos a ganar todos los partidos, estamos viendo también la realidad y pensando en lo que viene", comentó Tapia.

Tapia sobre Perú vs Chile

¿Hay margen de error? "No hay margen para el error, eso es seguro. No solamente en esta fecha, sino en las anteriores también, pero no se dieron los resultados. Estoy seguro de que esta fecha será distinta", explicó.

Renato Tapia también se refirió al duelo contra Chile. "Hay que salir a jugarlo, es un partido difícil. Hay disputarlo como lo que es". finalizó.

Renato Tapia no fue el único que llegó a Lima. El defensa Alexander Callens también arribó a nuestra capital para unirse a los entrenamientos de la Selección Peruana.

