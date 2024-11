Alex Valera sobre el penal que falló ante Australia: "Me temblaron las piernas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera, delantero de la Selección Peruana, recordó lo que sucedió en el repechaje ante Australia, que tras superar a esa instancia decisiva superó a la bicolor para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, Perú cayó 5-4 ante Australia en la vía de penales, en el cual fallaron Luis Advíncula y Alex Valera, quien erró en el último lanzamiento ante el polémico arquero australiano Andrew Redmayne.

"Tú sabes lo complicado que es para un futbolista, fracasar. No voy a dar detalles, pero me toca patear el penal, un día antes había practicado y la había puesto en ángulo", contó Valera en entrevista a Trome.

"Llega el partido, mientras caminaba, sentía que el arco se me achicaba y nunca llegaba al área, cuando puse la pelota, veo un grandazo, el arquero (Redmayne), veo que hacía su baile, le tengo una bronca a ese arquero, el arco se me achicó y me temblaron las piernas", agregó el atacante de Universitario de Deportes.

El peor momento de Valera

"Mi primera vez era, nunca había pateado un penal, asumí y pateé en ese ángulo que había practicado, pero le pegué mal a la pelota y fallé, se me cayó el mundo, lo peor que me pasó en la vida, una etapa muy complicada", puntualizó Valera, que jugó de titular en el empate ante Chile en Lima el viernes pasado.

A Valera le da fiebre cuando se pone nervioso

"Me pasó igual en un partido con la U, con Palmeiras, en la Libertadores del 2021, me puse nervioso, me dio fiebre, yo no jugué, me mandaron al banco y me dio fiebre con escalofríos, rogaba que no me hagan entrar, pero estaba calladito y me hace entrar Comizzo como 10 minutos. Con todo y fiebre corrí. Es que yo cuando me pongo nervioso, me da fiebre. Cuando llego a la selección, pensé que me iba a adaptar, pero de frente fue asesinato físico", culminó.