Christian Cueva no fue convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana | Fuente: EFE

Luego de haber disputado varios amistosos con la Selección Peruana, Christian Cueva no fue llamado por Ricardo Gareca para los encuentros de la bicolor ante Colombia y Chile. Enfrentamientos que se disputarán el 15 de noviembre frente a Colombia en Miami, y el 19 ante Chile en el Estadio Nacional.

"No le doy trascenencia (a que no juegue en Brasil). Nos avocamos a los nuestro estrictamente. Hay técnicos y mánagers que hacen declaraciones, nos avocamos en la Selección Nacional, no en lo que dicen los demás. Respetamos el criterio, pero nos interesa lo nuestro, lo que pensamos nosotros de nuestros jugadores y de las decisiones que tenemos que tomar", declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

El atacante de Santos, Christian Cueva lleva en el año, con la Selcción Peruana, 529 minutos en partidos amistosos, mientras que en la Copa América hizo un total de 447 minutos. Con esos resultados, se demuestra la confianza que ha recibido 'Aladino' por parte de Ricardo Gareca.

Esto se suma a la triste noticia que recibió 'Aladino' de no seguir más en Santos por muchos problemas, como lo dio a conocer el diretor deportivo de Santos, Paulo Autori.

"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Estamos analizando sobre su futuro. Cueva no va a jugar más por Santos este año", señaló el extécnico de la Selección Peruana respecto al futuro de Cueva, que tiene contrato con Santos hasta el 30 de enero del 2020.