Colombia venció 1-0 este viernes a Perú en un trabado juego preparatorio en Estados Unidos, en la antesala al clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, y en el que ambas selecciones volvieron a evidenciar falta de chispa.

En ambas etapasa del partido tanto la Selección Peruana como la Selección de Colombia no fueron efectivos en las pocas chances de gol que creadas, pero Alfredo Morelos aprovechó un descuido defensivo para darle la victoria a los cafeteros.

Tras el encuentro Renato Tapia mostró su fastidio por el gol de Colombia ya que dijo que la pelota no entró de todo al arco. "Hablé con el línea y me dijo que el árbitro está lejos. Entonces, es imposible que cobre el gol. Si está lejos, ¿cómo lo va a ver? Son cosas que ocurren, ojalá que no nos pase en las Eliminatorias y estén atentos. Con o sin VAR, desde la banca se vio que no fue gol. Cuando es gol uno no dice nada, pero esto es increíble", declaró.

Con la finalización del partido el entrenador Ricardo Gareca liberará a todos los futbolistas para que retornen a sus equipos. En el caso de los que juegan en suelo nacional para que disputen con sus clubes la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Perú vs. Colombia: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Luis Advíncula, Edison Flores; Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Jéfferson Lerma, Yairo Moreno; Luis Muriel, Alfredo Moreno, Luis Díaz.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Perú vs. Colombia Transmisión minuto a minuto

Fecha y hora del Perú vs. Colombia

Viernes 15 de noviembre 8:30 p.m

Lugar

Hard Rock Stadium de Miami