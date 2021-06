Gianluca Lapadula en entrenamiento de Perú. | Fuente: Prensa FPF

Perú necesita un buen resultado ante Colombia para mantener vivas sus chances en la Copa América 2021. La derrota 4-0 ante Brasil golpeó el ánimo de la bicolor y por ello espera levantarse en la fecha 3 del Grupo B.

La Selección Peruana buscará el gol y Gianluca Lapadula es su carta más importante. En la previa del partido, el delantero del Benevento de Italia se motivó en sus redes sociales.

'Lapagol' publicó una foto suya y de sus compañeros con una leyenda del Perú vs. Colombia que se jugará este domingo a partir de las 7 de la noche (hora peruana), en el Estadio Olímpico Goiania.

Colombia llega a este partido con un triunfo por 1-0 ante Ecuador y un empate sin gol ante Venezuela.

RPP Noticias pudo conocer que Ricardo Gareca apostará por el ingreso de Alexander Callens en lugar de Luis Abram en una decisión netamente técnica.

Gareca optimista

Este domingo la Selección Peruana se medirá ante Colombia por la Copa América 2021 y, previo al duelo, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', se refirió a este importante partido luego de haber caído por 4-0 ante Brasil en el debut.

"El estado de ánimo, en general, cuando uno pierde un debut lógicamente no es el mejor, no es lo que estábamos buscando pero no queda mucho tiempo. Ya mañana tenemos que jugar, entonces es dejar atrás eso lo más rápido posible. Creo que encaminarnos es el desafío y estamos totalmente mentalizados para mañana", indicó Gareca en conferencia de prensa.

En tanto a al derrota, agregó: "Brasil es de las mejores selecciones y Perú estuvo en el partido hasta los 84 minutos del segundo tiempo. Luego de eso más el tiempo adicional fueron donde recibidos dos goles más. El partido fue bastante parejo y se terminó desluciendo. Lógicamente en ese contexto no tenemos nada que decir, ganó merecidamente, es una seleccion dificill de enfrentar".



Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona; Duvan Zapata y Luis Muriel.





