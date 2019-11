Ricardo Gareca durante una práctica de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa previo al amistoso internacional de la Selección Peruana ante su similar de Colombia. El técnico de la bicolor se refirió sobre la actualidad de algunos jugadores, el regreso de Cristian Benavente y afirmó que los futbolistas quedarán liberados tras el encuentro.

Perú y Colombia se enfrentarán este viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm. (hora peruana y colombiana) en el Hard Rock Stadium de Miami. La blanquirroja no disputará su segundo amistoso ante Chile, por lo que el encuentro ante los cafeteros será el único para esta fecha.

Conferencia de prensa de Ricardo Gareca: minuto a minuto

Sobre Perú vs. Colombia: "Tenemos un duelo muy importante con Colombia, más allá de unas cosas que se han presentado queremos enfocarnos e el partido. Se presentó un imprevisto con la lluvia que no nos dejó entrenar. Lo solucionamos viendo videos, en un gimnasio. Tenemos un día más para entrenar antes del partido y creemos que vamos a llegar bien. No lo tomamos como un problema el no haber entrenado".

"Siempre partidos con Colombia han sido muy cerrados. El último fue el resultado más abultado que tuvimos. Siempre ha sido cerrados y creemos que no se va a modificar eso. Lo imagino así, un partido muy disputado. Desde el juego, no creo que haya muchas modificaciones".

Sobre jugar ante la Sub 23: "Eso lo hacemos en privado, lo hacemos habitualmente. Entendemos que es fecha FIFA que teníamos programada y por una situación que escapa a nuestras posibilidades tuvimos que resolver y creemos que hemos resuleto de acuerdo a lo que tenemos programado. Preferimos cerrar la temporada de esta manera y, como les dije, la expectativa era con Chile por todo lo que se genera y ante esta situación bajar el nivel de expectativa no creo que sea bueno par anadie, respetando a todas las selecciones. teniendo algo programado con la selección chilena, una siutación de apuro no es saludable en este momento. preferimos cerrar así".

Sobre jugadores: "Respecto a los jugadores quedan desconvocados tras partido ante Colombia. Algunos están de vacaciones, otros volverán a su club".

Sobre Yotún y Tapia: "Yotún no creemos. Hoy recién trabajó a la pr de sus compañeros. Si bien mañana es otro día, ya es el día del partido. Mañana vamos a resolver el equipo, pero veo con muy pocas posibilidades a Yotún. Tapia ha evolucionado bien, creemos que tiene grandes chances. Aquino ha evolucionado muy bien. Veremos si desde el arranque. Salvo Yoshimar, veremos la evolución de Marcos López, por algo menor en la práctica de ayer, queremos ver cómo evoluciona, después todos aptos para el partido de mañana".

Sobre Benavente y Peña: "Se le abre una linda posibilidad para ser tomados en cuenta. Creemos que están en condiciones de tener posibilidades sea de arranque o entrando, pero en ambos casos hay grandes posibilidades".

Sobre jugar con dos puntas: "Hay posibilidades. Siempre hay posibilidades. Estamos analizando. Veremos qué resolvemos finalmente".

Sobre el inicio de las Eliminatorias: "A Perú lo veo bien posicionado. Van a ser muy difíciles para nosotros como para todas las selecciones. Estamos mejor que en el inicio de las Eliminatorias pasadas. Siempre son muy complicadas, pero le tengo mucha fe a la Selección".

Se nos hace difícil, nos hemos enfrentado a Brasil en 3 o 4 oportunidades en muy corto tiempo. habitualmente no succede. Con Colombia y todas las selecciones siempre es muy difícil enfrentarlas. Creemos que eso nos permite crecer a nosotros, ir corrigiendo, mejorando. puede haber preocupación por que el equipo baje rendimiento o no genere tantas situaciones de gol, pero tiene que ver con rivales importantes y entendemos que nos hace bien todo eso porque nos hace crecer mucho más y creemos que esto dde cara a lo que se viene nos va a fortalecer".

Sobre Raúl Ruidíaz: Raúl está muy bien. Ha atravesado grandes momentos en la Selección. Este es quizás uno de los mejores momentos de él en la Selección. OJalá lo podamos aprovechar en este partido. Está muy bien él. Lo vemos muy comprometido, con muchas ganas, muy contento. Nos pone muy contento que haya ganado el campeonato".

Sobre el balance de la Selección: "El balance de las selección a lo largo del año, yo coincido con lo que se plantea. Tuvimos altas y bajas. Tuvimos una buena participación en la Copa América, pero que también tuvimos inconvenientes. Lo tomo como un año positivo, más que negativo en el balance. En la calificación, no sé. Ha dejado un saldo positivo porque más allá de los incovenientes que tuvimos a lo largo del año, creo que todas esas cosas nos hacen bien para que nos replanteemos cosas. Hay golpes que a veces sirven, más para una selección como nosotros. Resultados buenos y malos los tomo como una enseñanza. A lo largo del año quedé conforme"

Sobre la final de la Copa Libertadores: "El traslado de la Copa Libertadores a Lima lo tomo bien. Es una pena por Chile, por lo que le toca vivir, lo que está viviendo. A favor de Perú, me parece que es un aconteciemiento único que todo el país puede estar disfrutando y me parece que Lima y el Perú estarán a la altura de las circunstancias."

Sobre Cristian Benavente: "Benavente vino bien. Está con muchas ganas. Se le vio. Es un muchacho que cada vez que viene con la selección ha demostrado un interés en estar, de ser convocado. De utilizarlo, el mejor momento de él en Chalerol por izquierda, ahora un muy buen presente en Nantes por delante en punta. En esas dos posiciones estamos pensando nosotros para usarlo"

Sobre Carlos Zambrano: "Zambrano no ha tenido continuidad. Hemos tratado de dársela, dentro de lo que la selección puede, vamos a intentar dársela. Lo que resolvamos para el partido de mañana todavía no está bien definido. Tiene posibilidades, por supuesto de estar, pero bueno, mañana recién vamos a resolver. La actualidad de él es necesario que la cambie. Necesario por la selección, pero primero por él. Otra temporada como esta es difícil. Ya es una acumulación de tiempo que no le hace bien a él ni a la selección. Esencialmente, lo más importante es él. Lo que queremos es que a partir del otro año o lo que resta de este año ya tome decisiones sobre su futuro para que tenga continuidad. Es necesario.

Sobre la solidez y el futuro de la selección: "Cada vez nos conocen más. Estamos en esa búsqueda de poder también ser un equipo que mantenga esa consistencia. Es tratar de ver a los muchachos. Han sucedido acontecimientos importantes en valores, en jugadores que les ha tocado momentos difíciles en sus equipos, como con Carlos Zambrano y su continuidad. Muchachos que les ha sucedido incovenientes y eso también repercute. Y en eso estamos en la búsqueda, estamos mirando, viendo permanentemente en ver quién reemplaza a quién. Dándole posibilidades a otros muchachos también. En esa búsqueda posiblemente nos ha costado, pero más allá de ello, yo lo arrojo como positivo porque hicimos cosas buenas. Hemos mostrado en partidos una solidez necesario. Hemos ganado partidos que había que ganarlo con rivales con mucha jerarquía. Me parece que en ese aspectos también hay cosas muy buenas como para que nosotros nos detengamos en eso y no solamente en lo negativo. Estamos ahí mejorando cada vez más. Tenemos esa convicción en los muchachos. Cada vez aparecen nuevas figuras, nuevos valores que nos permitan crecer"

LA PREVIA

Este viernes, Perú vs. Colombia se enfrentarán en la primera jornada de la última fecha FIFA previa al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La bicolor enfrentará a los cafeteros en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 8:30 pm.

Inicialmente, la Selección Peruana iba a jugar el segundo partido frente a Chile, pero no será así: los jugadores de la 'Roja' se opusieron a que se lleve a cabo teniendo en cuenta la problemática social que atraviesa su país.

Al respecto, se desconoce la postura de jugadores y cuerpo técnico de la blanquirroja. Sin embargo, hoy podría tenerse clara la postura, además de todo lo concerniente al próximo encuentro entre Perú y Colombia.

Como es costumbre un día antes del partido, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa este jueves (5:30 pm.), para resolver dudas previas al encuentro internacional. Podrás seguir EN VIVO en esta nota de RPP todas las declaraciones del 'Tigre'.