Selección Peruana entrena con miras al duelo ante Ecuador | Fuente: Selección Peruana - Twitter

A un día del enfrentamiento ante Ecuador en Estados Unidos, Edison Flores, quien viene realizando los entenamientos respectivos con la Selección Peruana, bajo las órdenes de Ricardo Gareca, reveló que podría ser el acompañante de Renato Tapia en el campo de juego.

"La verdad no lo sé, el profe define al último sus equipos, solo queda esperar y dar lo mejor donde me toque. Me ha puesto (Gareca) en otra posición, al lado de Renato y también por fuera, pero él decidirá, yo estoy mentalizado en jugar en cualquiera de las dos posicones", manifestó Edison Flores para RPP Noticias.

Además, el 'orejas' destacó el buen trabajo que viene realizando Ricardo Gareca. "El profe sabe y elige a los jugadores. Trata que la selección no caiga por ese tipo de cambios, el profe siempre va a dar lo mejor para la selección y trata de ver cada día a la selección mejor".



Finalmente, el jugador de Monarcas Morelia dijo que la competencia entre los seleccionados está muy fuerte gracias a las nuevas incoporaciones. "La verdad está más fuerte, se incorporan buenos jugadores, Kevin Quevedo, Carlos Ascues, Gabriel Costa. Los que están en buen momento van a volver, van a estar y nosotros tenemos que hacérsela fácil para que se puedan reincorporar y dar lo mejor", opinó.