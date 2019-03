Selección Peruana Sub 17. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Car

La Selección Peruana Sub 17 se quitó la sal: no solamente pudo anotar después de 221 minutos en el Sudamericano Sub 17, sino además consiguió su primer triunfo tras ganar 3-1 a Bolivia.

Ahora, el reto del equipo de Carlos Silvestri es asegurar su lugar en el hexagonal final del torneo. Para conseguirlo, está obligado a no perder por más de dos goles de diferencia.

La Selección Peruana Sub 17 enfrentará este viernes 29 de marzo a Ecuador (7:30 pm. hora peruana y ecuatoriana), en el estadio San Marcos.

Podrás verlo EN VIVO vía Movistar Deportes y escuchar la transmisión a través de RPP. Si no tienes una radio, podrás acceder al radio player. Además, tendrás disponible el minuto a minuto ONLINE y GRATIS en RPP.

Los chicos de la blanquirroja suman dos empates (ante Chile y Venezuela) y una victoria (vs. Bolivia). Ahora van por el reto mayor. Un triunfo y hasta un empate les permitirán avanzar de fase.