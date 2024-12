Perú vs. Ecuador Sub 20 EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el segundo amistoso internacional con miras al Sudamericano?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Ecuador Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este viernes 20 en el segundo encuentro amistoso internacional de preparación que ambas selecciones afrontar de cara al Sudamericano Sub 20 que se desarrollará en Venezuela. El partido se jugará en la Videna, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de la FPF. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Ecuador Sub 20 en amistoso internacional?

El segundo partido entre Perú vs. Ecuador por amistoso internacional Sub 20 se jugará este martes 17 de diciembre en la Videna.

¿A qué hora juegan Perú vs Ecuador Sub 20 EN VIVO en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 11:00 a.m. En Ecuador , el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Ecuador Sub 20 comienza a la 10:00 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs Ecuador Sub 20 EN VIVO por TV o streaming?

El partido será transmitido EN VIVO para Perú por la plataforma de FPF Play y por el canal de YouTube de la FPF. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

¡𝗠𝗶𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬 🇵🇪 𝘃𝘀 🇪🇨 𝗲𝗻 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗽𝗼𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲! 🤩#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/pEXl08BfU6 — La Bicolor (@SeleccionPeru) December 17, 2024

Lista de convocados de la sub-20 de Perú

Arqueros: William Falcón (César Vallejo), Jhefferson Rodríguez (Universitario), Fabricio Mesías (Alianza Lima) y César Bautista (Sporting Cristal).

Defensas: José Amasifuén, Mateo Arakaki, Brian Arias, Jonathan García, Carlos Gómez (Alianza Lima), Julinho Astudillo, Jems Tenorio (Universitario), Alejandro Pósito, Joao Cuenca, Fabian Lora, Franshesko Cassiano (Sporting Cristal), Sebastián Cornejo (U. San Martín) y Axel Cabellos (Racing Club, Argentina).

Volantes: Giancarlo García (FBC Melgar), Jean Lara (Academia Cantolao), Nilton Ramírez (Alianza Universidad), Esteban Cruz, Álvaro Rojas (Universitario), Braidy Paz, Bassco Soyer (Alianza Lima), Ian Wisdom, Gerson Castillo y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal).

Delateros: Maxloren Castro, Jair Moretti, Raúl Rojas, Mateo Rodríguez (Sporting Cristal), Víctor Guzmán (Alianza Lima), Rodrigo Dioses (Universitario) y Gilmar Rodríguez (Sport Boys).

