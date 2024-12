Representante de Jorge Fossati: "Si no lo quieren más como técnico de Perú, que ejecuten la cláusula y notifiquen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió no contar más con el técnico uruguayo Jorge Fossati. Sin embargo, el vínculo parece estar lejos de terminar. Pablo Betancourt, representante del aún estratega de la Bicolor, indicó que “oficialmente” no ha recibido ningún pedido de desvinculación. Aseguró que solo llamó Sabrina Martin para negociar.

"Oficialmente, no hemos recibido la desvinculación o el pedido de desvinculación del profesor. Hemos recibido alguna llamada de Sabrina Martin, de la secretaría de gerencia, queriendo negociar. Inclusive han llamado al profesor, pero el profesor la derivó conmigo", indicó en una entrevista en exclusiva con Conexión de RPP.

"Cuando iniciamos el vínculo, habíamos visto cómo se había manejado la desvinculación con el profesor anterior. Si no quieren que no esté, no está (...) Hemos dejado una cláusula de salida donde la Federación notifica y hay unos parámetros para que notifique que están dentro del contrato, pero son los normales y serios cuando uno no notifica a una persona que no va a trabajar más", complementó.

"Llamó Sabrina Martín diciendo que cabía la posibilidad y tiene que hacerlo según el acuerdo que tenemos. Hay un acuerdo, hay una cláusula, no hay que negociar. Las cláusulas se ponen para eso (…) Tampoco nos vamos a quedar para que le paguen todo el salario (…) Estamos esperando para ser notificados", enfatizó.

Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, habla la situación del técnico en la Selección Peruana | Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Jorge Fossati y su preocupación por Agustín Lozano

Por otro lado, confesó que Jorge Fossati estuvo muy preocupado por la situación de Agustín Lozano y que incluso quiso ir a visitarlo, pero no por recomendación de miembros de la FPF no lo hizo.

"El profesor siempre estuvo preocupado. Inclusive quiso ir a visitar a Agustín Lozano cuando estaba pasando un mal momento. Desde adentro de la Federación le aconsejaron que no, que desde la Fiscalía no lo iban a dejar, porque él consideraba que dio muchas veces el apoyo", indicó.

Por ello, cree que no están siendo justos con el técnico uruguayo y repitió que si no desean contar con él, que respeten la cláusula que se firmó y manden la comunicación.

"Quizás, lo que quedó en debe, fue que cuando recuperaron la libertad, ni siquiera una llamada de teléfono. El profe siempre lo vio como el presidente de la Federación y con todo respeto así se manejó, y es lo mínimo que pedimos para esta parte", dijo.

"Si no lo quieren, se notifica, por eso pusimos una cláusula, para no pasar lo que pasó el entrenador anterior. Lo único que hacen es crear un malestar en la gente y ponerlo al profesor como el malo de la película. Esto es un vínculo laboral que tiene una cláusula, la Federación determinó, que lo ejecute y que mande la comunicación, y no estamos pasando por todo esto", culminó.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis