Perú jugó su segundo amistoso de 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juanjo Martín

La bicolor, en la nueva etapa con Juan Reynoso, tuvo su segundo reto ante un rival europeo. Este martes, la Selección Peruana igualó 0-0 ante Marruecos en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Luego del amistoso frente a Alemania el pasado sábado, en donde la blanquirroja no se encontró en el terreno de juego del MEWA Arena, el 'equipo de todos' de Perú mostró una mejor versión, pero la misma no alcanzó para al menos anotarle a la tienda marroquí que en el Mundial de Qatar quedó de manera más que sorpresiva en el cuarto puesto.

"Jugamos ante un rival como Marruecos que fue el que más corrió en la últina Copa del Mundo. Es un equipo de élite. En lo físico tenemos que maquillar algunas cosas y no hay que llevar a los equipos a terrenos donde nos hagan daño", sostuvo Reynoso en conferencia de prensa. ¿Qué es lo que se vio de sus dirigidos en la Selección Peruana en cancha?

Presión en la Selección Peruana, pero sin precisión

Marruecos creó mayor peligro, sobre todo, por el sector izquierdo de la defensa de Perú. Noussair Mazraoui sin duda fue el mejor del partido, un jugador que hace el ida y vuelta con gran desgaste como lateral derecho. Hubo presión en la blanquirroja, pero por momentos se llegó a la tarde marca, lo que hacía que Hakim Ziyech también ingrese por esa parte de la cancha.

Aún están pendientes que las actuaciones a nivel individual se eleven. No basta únicamente con un André Carrillo protagonista, un ingreso de Yoshimar Yotún ayudó a que el equipo tenga más la pelota y una dupla de centrales con Carlos Zambrano (expulsado a poco de la recta final) y Anderson Santamaría con mayor solidez.

Gianluca Lapadula jugó los amistosos contra Alemania y Marruecos. | Fuente: @SeleccionPeru

La línea de cuatro le juega mejor a Perú

Frente a Alemania se tuvo a tres defensores con Renato Tapia al medio y a los costados Miguel Araujo y Luis Abram. De arranque, este sistema que quiso Reynoso con los suyos no funcionó porque quedó en evidencia que para implantarlo en los jugadores necesita tiempo, lo que menos tiene.

Es así que desde el inicio, frente a Marruecos, se jugó con la línea de cuatro tradicional. Miguel Trauco jugó por izquierda y en el lado contrario estuvo Luis Advíncula. Buscando amplitud por bandas también se ubicó a Marcos López y Andy Polo, aunque estos dos pasaron desapercibidos. Pese a ello, la Selección Peruana pasó a tener más el balón en sus pies gracias a la distribución de Yoshimar Yotún y Tapia. Fueron participativos y provocaron tener un 45 % de la posesión.

Acercarse al arco, deuda pendiente de la Selección Peruana en Europa

Perú, contra Alemania y Marruecos, no tuvo ni un remate directo al arco de los conjuntos en mención. Cero. No hubo acercamientos y Marc-André ter Stegen y Yassine Bounou fueron meros espectadores de lo que ocurría en el terreno de juego. Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz, André Carrillo y otros elementos no estuvieron finos y, ni siquiera, generaron peligro ante la Mannschaft y la tienda africana.

Contra El Salvador, por ejemplo, se anotó en cuatro ocasiones, mientras que frente a Bolivia y Paraguay en una oportunidad. "La estadística es real, pero tuvimos en los dos partidos tuvimos cinco o seis chances si hubiésemos tenido dos o tres goles", sostuvo Juan Reynoso en conferencia de prensa. A mejor ello.

