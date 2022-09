México será el primer rival de la Selección Peruana en la era Juan Reynoso. | Fuente: Selección de México - Selección Peruana

El entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino, destacó el nivel de la Selección Peruana a tres días del partido amistoso ante el combinado peruano que será dirigido por primera vez por el entrenador Juan Reynoso.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Barcelona señaló que le resulta "interesante jugar contra rivales sudamericanos" a dos meses del arranque del Mundial Qatar 2022.

"No es fácil elegir selecciones a las cuales enfrentar, pero creo que Perú y Colombia son dos rivales muy exigentes para hacer la última convocatoria previa al Mundial", agregó Martino que aún no determina el once que enfrentará a Perú el sábado 24 de septiembre.

Por su parte, la Selección Peruana alinearía a Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva en su zona ofensiva de cara a un buen debut de Reynoso con el buzo nacional.

Recordemos que la bicolor también enfrentará a El Salvador el 27 de septiembre.

Fecha y hora del amistoso Perú vs. México



La Selección Peruana tendrá su debut al mando de Juan Reynoso en la fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará, en primer lugar, a México, el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium de California.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Luis Advíncula: "Tengo hijos y no podían ver a su padre derrotado"

Han pasado tres meses de aquel fatídico día en que la Selección Peruana quedó sin opciones de clasificar a Qatar 2022, tras caer en la definición por penales ante Australia en el repechaje. Aquel día, Luis Advíncula, quien falló uno de los disparos decisivos desde los doce pasos, pidió perdón y renunció a la blanquirroja. Luego de reconsiderar su drástica decisión, 'Bolt' vuelve por su revancha con la bicolor.

El 'Rayo' se unió a la concentración de la bicolor en California. "Contento de volver a la selección, uno siempre tiene alegría al volver, así que esperemos ganar", dijo Advíncula, quien jugó el último lunes en el empate sin goles de Boca Juniors ante Huracán por la Liga Profesional.

El lateral derecho también se refirió a su renuncia a la Selección Peruana. "Lo que ocurrió en Doha fue un momento de calentura. Igual, con mi familia y con la gente más cercana, hablé. Yo también tengo hijos y no podían ver a su padre así derrotado, por eso también volví", confesó Advíncula al diario Depor.