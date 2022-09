Yoshimar Yotún se perfila como titular en el amistoso ante México. | Fuente: AFP

La Selección Peruana se encuentra entrenando de cara al primer amistoso con Juan Reynoso como entrenador. A tres días del partido ante México, los jugadores de la bicolor han realizado entrenamientos en el campo del Mt. San Antonio College, en California.

Este miércoles, la Federación Peruana de Fútbol publicó un video en FPF Play de una entrevista a Yoshimar Yotún y Aldo Corzo. Ambos hablaron de varios temas entre los cuales eligieron a tres jugadores que llamarían para formar su equipo de fulbito.

"Cueva, Peña y Gallese", fue la elección de Yotún, mientras Corzo decidió incluir al jugador de Sporting Cristal, Cueva y Peña.

De otro lado, Yotún y Corzo coindieron al elegir a Sergio Peña como el metrosexual de la Selección Peruana. Señalaron que el volante del Malmö es el que mejor decide al momento vestirse.

Jugadores de paseo en Estados Unidos

El comando técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, les dio la tarde libre el martes a los jugadores, que aprovecharon para pasear por los alrededores de Beverly Hills.

Gianluca Lapadula compartió una fotografía con Santiago Ormeño, Christofer Gonzales y Nilson Loyola en su cuenta de Instagram. Los cuatro se detuvieron en un conocido restaurante de Beverly Hills.





¡𝙀𝙇 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝙀𝙎𝙏Á 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊! 🔝



Comenzamos el día 3️⃣ de entrenamientos en California con la presencia de Luis Advíncula y Carlos Zambrano.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/tHn2ZFx5PX — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 21, 2022

DT de México sobre la Selección Peruana

El entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino, destacó el nivel de la Selección Peruana a tres días del partido amistoso ante el combinado peruano que será dirigido por primera vez por el entrenador Juan Reynoso.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Barcelona señaló que le resulta "interesante jugar contra rivales sudamericanos" a dos meses del arranque del Mundial Qatar 2022.

"No es fácil elegir selecciones a las cuales enfrentar, pero creo que Perú y Colombia son dos rivales muy exigentes para hacer la última convocatoria previa al Mundial", agregó Martino que aún no determina el once que enfrentará a Perú el sábado 24 de septiembre.