Juan Reynoso tiene tres partidos como DT de la Selección Peruana. | Fuente: @SeleccionPeru

Satisfecho. Juan Reynoso, director técnico de la Selección Peruana, se mostró conforme luego del triunfo de la blanquirroja en el Estadio Monumental.

Este miércoles, Perú venció 1-0 a su similar de Paraguay con gol de Alex Valera en amistoso internacional 2022. Luego del cotejo en el distrito de Ate, el entrenador de la blanquirroja dio una conferencia de prensa en donde analizó el desempeño de los suyos contra la Albirroja en condición de local.

"El resultado es importante porque ganando, corregir es mas fácil. Parecía un partido de Eliminatorias más que un amistoso. Ambos equipos nos vamos servidos porque damos un paso adelante en ver jugadores. Creo que es la parte para felicitar al grupo", declaró Reynoso.

La palabra de Juan Reynoso en el Monumental

Además, destacó al hincha del equipo, que pese a la dificultad acudió en masa al Monumental para alentar en este cotejo.

"Agradecerles. No es fácil venir a este estadio y se llegó creo que a 30 mil personas. Hay que valorarlo y el grupo lo percibió", remarcó el popular 'Cabezón'.

En otro momento, el DT de Perú respondió sobre lo que ha visto de sus jugadores en sus tres primeros partidos en el conjunto peruano. Espera que las cosas mejoren en el mediano plazo.

"Sería iluso decir que estamos cerca a mi idea de juego. Si uno es realista, el partido ante México merecimos empatarlo. Mas allá del resultado, quiero ver la respuesta de los futbolistas, como entrenan los jugadores, comen, etc", sostuvo.

Reynoso mira a futuro en la Selección Peruana

Por último, se le consultó si es que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le han comentado en relación a un posible cambio de fecha para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Off the record me dijeron que marzo va a ser una fecha para amistosos", finalizó el también exestratega del Cruz Azul, Melgar, Puebla y Universitario de Deportes.

