Perú vs. Paraguay | Fuente: RPP Noticias

Perú vs. Paraguay | ESCUCHAR RADIO | EN VIVO | EN DIRECTO | El Red Bull Arena de Neuva Jersey será escenario del partido entre Perú y Paraguay, por amisotoso interncional por fecha FIFA.

El partido empieza a las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de Movistar Deportes y Latina. Debido al horario, quizás, no podrás estar cerca de un televisor. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Perú vs. Paraguay, el primer amistoso del año de la bicolor. No estás en Perú, no hay problema. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe. Nuestra enviada especial Milena Merino nos trae toda la información.

Perú vs. Paraguay: posibles alineaciones.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Roberto Junior Fernández; Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Gustavo Gómez; Miguel Almirón, Óscar Romero, Robert Piris Da Motta, Christian Paredes, Matías Rojas - Derlis González, Federico Santander o Ángel Romero. DT: Eduardo Berizzo.