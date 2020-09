Raziel García es amigo de Yordy Reyna. | Fuente: Instagram - AFP

Raziel García fue una de las novedades en la lista de convocados de la Selección Peruana de cara a los duelos ante Paraguay y Brasil por las Eliminatorias a Qatar 2022. El volante de César Vallejo se ganó a pulso su llamado y sabe la importancia de ser uno de los seleccionados de Ricardo Gareca.

"Las personas que están disfrutando son mis padres, mis hijos y mi novia. Ellos son las personas que siempre están conmigo", declaró García, de 26 años, en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Además señaló que "al ser un jugador de selección estoy expuesto a muchas más situaciones y por eso debo ser más cuidadoso en todos los sentidos dentro y fuera de la cancha", agregó.

Raziel García también dijo que se encuentra impaciente con miras al primer entrenamiento de la bicolor, en el cual se reencontrará con varios amigos del fútbol, tal como es el caso de Yordy Reyna (DC United), quien fue su compañero en el colegio.

"No solo es promoción del fútbol, también es del colegio. Estudié con Yordy el ultimo año, éramos unos chicos aplicados. Cumplíamos con las tareas y anotando goles en el campeonato interescolar", manifestó,

Finalmente, García afirmó que su entrenador en César Vallejo, José 'Chemo' del Solar, es uno de los responsables de su buen momento. "Es muy importante, pese que no me fue muy bien con él en San Martín, ha sido muy importante por la confianza que me ha dado. Fue determinante de mi desarrollo como futbolista. Se puede decir que es mi papá en el fútbol", culminó.