La Selección Peruana está a un paso de sellar la clasificación al repechaje de las Eliminatorias Qatar 2022. Sabe que depende de sí mismo para alcanzar el cupo para enfrentar al representante de Asia, aunque primero debe derrotar a Paraguay en la última fecha del proceso eliminatorio.

En esa línea, el exjugador de la bicolor Roberto Palacios destacó la ausencia del crack paraguayo Miguel Almirón, aunque advirtió que Paraguay podría recibir un incentivo para arruinar los sueños de Perú.

"No creamos que será un partido fácil. el problema de ellos eran los técnicos porque jugadores tienen, mira cómo le ganaron a Ecuador. Lo bueno es que no va a estar su mejor jugador, Almirón. ¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú? Si Perú no gana y empata hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar. No será fácil", declaró Palacios en entrevista a la página oficial de la ADFP.

En otro momento, el 'Chorrillano' Palacios reconoció que en un momento en su etapa por la Selección Peruana le ofrecieron dinero a él y a sus compañeros

"Claro que sí, por supuesto. Incluso, nos hablaron una vez para echarnos, pero eso no va con nosotros, otra vez nos hablaron para incentivarnos, es normal para ganar. ¿Si ganamos ese billete? Ganamos el partido, pero por nosotros, sin aceptar la plata. Me acuerdo que estábamos mal pero hablamos y dijimos que debemos ganar por nosotros, por nuestra hinchada por orgullo propio, para despedirnos dignamente en casa", agregó.

El resultado del Perú vs. Paraguay

De otro lado, Palacios dijo que está seguro que Perú ganará aunque sea por el mínimo marcador. "Me conformo con 1-0 y aseguramos el repechaje. No pidamos más, no pidamos golear, porque por ahí los chicos van a querer salir con todo y pueden dejar espacios y con marcador en contra todo se puede volver más complicado", culminó.





