Wilder Cartagena fue al Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana | Fuente: AFP

Wilder Cartagena debutó en la última fecha de la Superliga Argentina con Godoy Cruz, enfrentando a Boca Juniors en La Bombonera. Su estreno llegó tras superar una lesión que postergó su primer juego con ‘El Tomba’ y ahora confía en mantener la regularidad en su escuadra para ser convocado a la Selección Peruana.

“Siempre uno se tiene fe, creo que jugar acá me va a dar una mejor experiencia, voy a tener más competencias en un fútbol con más intensidad y me va a ayudar para hacerme más jugador. Con lo que me pide el técnico (de Godoy Cruz), creo que voy a mejorar mucho. Ojalá hasta que salga la convocatoria espero mantenerme en el equipo titular y hacer bien las cosas para tentar un llamado”, contó Cartagena en conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

El mediocampista fue convocado por última vez a la Selección Peruana para los amistosos de marzo en 2019 contra Paraguay y El Salvador, aunque no llegó a sumar minutos. Pese al tiempo sin ser citado, ha tenido contacto constante con el comando técnico, como sucedió cuando llegó al balompié argentino.

“Hablé con el profesor Bonillo, me llamó cuando se dio todo este traspaso, cuando llegué al fútbol de Argentina. Me dio detalles de cómo era y qué les gustaba a los técnicos de acá”, detalló Cartagena.

Por otra parte, se refirió a su no continuidad en Alianza Lima. “No sé si me dolió, pero uno siempre quiere estar en el lugar que está cómodo y en Alianza Lima estaba cómodo, estaba muy tranquilo ahí, pero tenía algo personal que quería salir a jugar al extranjero, por eso aguardé hasta el último. Alianza me esperó hasta un punto donde me podían esperar y están en todo su derecho. Justo me salió esta oferta de Argentina que creo fue perfecta para mí”, agregó.