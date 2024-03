Técnico de República Dominicana calienta la previa del duelo ante Perú: "Nosotros también tenemos variantes"

La Selección Peruana enfrentará este martes 26 de marzo a República Dominicana en el segundo encuentro de la era Jorge Fossati al mando de la Bicolor.

El equipo de todos no tuvo inconvenientes para vencer 2-0 a Nicaragua en el Alejandro Villanueva (Matute). Y, pesar de la buena performance del cuadro rojo y blanco —sobre todo en el primer tiempo— se esperan varios cambios.

Sin embargo, no será el único que realice variantes para el martes. Marcelo Neveleff, estratega del seleccionado caribeño, indicó que haría algunas modificaciones para el partido contra Perú.

En conversación con Deportes al Límite, el argentino —luego de vencer por 2 a 0 a Aruba— no quiso dar detalles sobre el plan para el juego contra Perú, pero indicó que estarán presentes algunos futbolistas que no fueron tomados en el partido del sábado.

"Voy a disfrutar un poquito ahorita, y después en el ómnibus vamos a pensar cómo le hacemos, pero nosotros también tenemos variantes. Vamos a ver cómo terminaron los chicos, vamos a ver qué nos dicen esta noche y mañana en el viaje veremos qué pasa", indicó en un primer momento.

"Danco (César García) va para Lima. Dorny (Romero) vendrán en junio", complementó el estratega de 60 años.

Victoria ante Aruba y debut de Junior Firpo

Por otro lado, el estratega habló del encuentro que disputó ante Aruba, donde su selección ganó 2-0. Dijo sentirse feliz por el triunfo y destacó la tranquilidad de sus jugadores ante una selección que solo se replegó.

"Me siento feliz porque los chicos hicieron un gran esfuerzo ante un equipo que se cerró mucho. Fuimos inteligentes, nunca nos desesperamos y eso quiere decir que el equipo va madurando, va mejorando. Al final hicimos los dos goles, que pudieron ser muchos más", aseguró.

Por otro lado, se mostró contento con el debut de Junior Firpo, aunque no completó el partido. Ante ello, Marcelo Neveleff explicó su salida.

"Veníamos viendo como ellos se sentían, especialmente Junior, porque no es fácil el campo sintético. Junior, si no hacíamos el segundo gol, iba a salir. Él no quería salir", finalizó el estratega.

Perú enfrentará a República Dominicana el martes 26 de marzo en el estadio Monumental. El encuentro empezará a las 8:30 p.m. hora peruana (9.30 p.m. hora República Dominicana).

