Este es el valor de Oliver Sonne en el mercado de pases tras su debut con Perú

Oliver Sonne se estrenó como jugador de la Selección Peruana en el triunfo por 2-0 ante Nicaragua. Su primer partido del peruano-danés no pasó desapercibido por los hinchas de la bicolor en el estadio Alejandro Villanueva.

"Un día muy especial. ¡Gracias!", fue lo que escribió Sonne brevemente en sus redes redes tras el partido. Su publicación rápidamente ganó miles de 'me gusta' para dejar en claro que hoy en día es uno de los jugadores más queridos entre la afición nacional.

Recordemos, que desde que Sonne fue convocado por primera vez por Perú en octubre del 2023, su valorización en el mercado de pases su valorización como jugador ascendó. En esa fecha su costaba 800 mil euros, pero ahora el tema cambió.

Según Transfermarkt, conocida web especializada en traspasos y transferencias, al menos en este momento, el lateral derecho del Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca cuesta 1.20 millones de euros. Esta cifra seguramente irá en ascenso de acuerdo continúe cosechando buenas actuaciones.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo juega de nuevo Oliver Sonne en Selección Peruana?

El partido por la fecha FIFA en amistoso internacional, entre Perú y República Dominicana, se llevará a cabo el martes 26 de marzo, con la bicolor siendo local en el distrito de Ate, en Lima.

Se jugará a las 8:30 p.m. de hora peruana (21:30 horas de República Dominicana), en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

¿Qué dijo Fossati sobre Oliver Sonne?

"Lo viví con mucha intensidad, por más que tenga unos cuántos años arriba de edad y de fútbol, no dejó de ser un debut como entrenador de la Selección de Perú, que es algo que me honra y que viví con mucha emoción. Tuve la ansiedad que es lo único que tengo de joven a esta edad", fue lo que dijo Jorge Fossati sobre su debut como director técnico de la Selección Peruana.

En relación al primer partido de Sonne en la bicolor y el ambiente de los hinchas de Matute al pedir su ingreso, sostuvo: "No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pida por un jugador. Si lo ignoré, es por el jugador. Que te caiga más simpático o antipático un jugador, quizás deberíamos controlarnos un poquito con eso para respetar a todos. Lo que saco es que no vino, vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta", finalizó.

Sonne se lució con una jugada de taco en un gol anulado a Alexander Callens. | Fuente: Movistar Deportes